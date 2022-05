Nach Karriere-Ende: Tom Brady wird Kommentator bei Fox Sports

US-Fernsehen

Fox hat somit Ersatz für die abgewanderten Joe Buck und Troy Aikman gefunden. Allerdings steht noch nicht fest, wann Brady seinen Platz am Mikrofon einnimmt.

Lässt Tom Brady damit sein endgültiges Karriereende durchblicken? Der Star-Quarterback der National Football League (NFL), der aktuell das Trikot der Tampa Bay Buccaneers trägt, hat nun seine Zukunft für die Zeit nach seiner aktiven Spielerkarriere eingefädelt. Der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner wird dann zu Fox Sports wechseln, um dort als Sportkommentator zu agieren. Fox Sports hatte erst kürzlich den Abgang des bekannten Kommentatoren-Duos um Joe Buck und den Ex-Quarterback Troy Aikman zu ESPN verkraften müssen.Die Nachricht wurde von Lachlan Murdoch, CEO der Fox Corporation, während eines Investorengesprächs bekannt gegeben. Murdoch sagte, Bradys Start bei Fox Sports bleibe ungewiss, da die Entscheidung, wann er das Spielfeld verlässt, dem Athleten überlassen bleiben würde. Es wird jedoch erwartet, dass er NFL-Spiele an der Seite von Kevin Burkhardt kommentiert, dem Ansager von Fox Sports, dessen Rolle kürzlich nach dem Ausstieg von Buck und Aikman aufgewertet wurde. Brady „wird nicht nur unsere größten NFL-Spiele mit Kevin Burkhardt austragen, sondern auch als Botschafter für uns fungieren, insbesondere in Bezug auf Kunden- und Werbeinitiativen“, so Murdoch.Dass das Karriereende des 44-Jährigen wohl nicht mehr allzu weit entfernt ist, wurde bereits Anfang des Jahres klar, als er für kurze Zeit zurückgetreten war, um wenige Tage später sein Comeback in Tampa Bay anzukündigen. Ein pikantes Detail in der Übertragung der kommenden Saison ist, dass Fox den Super Bowl 2023 übertragen wird. Sollte Brady und sein Team diesen erreichen, steht die Frage im Raum, ob die Analysten von Fox die Leistung ihres kommenden Kollegen objektiv einschätzen würden. Via Twitter hielt sich Brady auf seine übernächste Aufgabe etwas zurück und schrieb lediglich: „Aufgeregt, aber noch viel unerledigte Dinge auf dem Feld mit den Buccaneers.“ Laut 'The New York Post' hat Brady einen Vertrag über zehn Jahre und 375 Millionen US-Dollar unterschrieben.