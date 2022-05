Peacock will eine «Borat»-ähnliche Serie

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von NBC hat für das Projekt Jason Woliner angeworben.

Die Verantwortlichen von Peacock haben Jason Woliner beauftragt, ein ähnliches Projekt wie Amazons «Borat Anschluss Moviefilm» auf den Markt zu bringen. Während die Details der Handlung noch geheim sind, wird das Projekt als "eine Mischung aus Fakten und Fiktion, die eine bizarre und unglaubliche Geschichte erzählt" beschrieben. Woliner, der bei dem Projekt Regie führt und als ausführender Produzent fungiert, hat über ein Jahrzehnt lang an der Serie gearbeitet.Zu den ausführenden Produzenten gehören auch Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver und Loreli Alanis für Point Grey Pictures, Megan Ellison für Annapurna sowie Michael Sagol und Bert Hamelinck für Caviar. Tyler Ben-Amotz produziert ebenfalls für Caviar. Die Serie wird von Caviar sowie von Rogen und Goldberg im Rahmen ihres Gesamtvertrags mit Lionsgate produziert."Wir können es kaum erwarten, mit dem renommierten Filmemacher Jason Woliner, Seth Rogen, Evan Goldberg und unseren Partnern bei Lionsgate in diese wirklich einzigartige Serie einzutauchen, die mit einem Verrat beginnt und sich schnell zu einer epischen, urkomischen und actiongeladenen Reise entwickelt", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Wir wissen, dass das Peacock-Publikum von diesem unvorhersehbaren Geheimnis, das einen komplexen Mann auf einer bemerkenswerten Reise untersucht, begeistert sein wird."