«Die beste Klasse Deutschlands» mit neuer Staffel

Das KiKA-Quiz-Format «Die beste Klasse Deutschlands» startet ab dem 13. Mai in eine neue Staffel und es wird digital.

Ab dem 13. Mai können sich die Zuschauer bei KiKA über neue Folgen der Quiz-Sendungfreuen. Ab 19:30 Uhr werden sich nach gewohntem Konzept Schulklassen aus ganz Deutschland in spannenden Wissens-Disziplinen, Wettkämpfen und temporeichen Action-Runden miteinander messen. Neben dem reinen Wissen kann hier auch Teamgeist über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, je vier Klassen treten in einer Episode gegeneinander mit dem Ziel Tagessieg an. Am 04. Juni gibt es dann das große Superfinale, dass um 10:00 Uhr dann sogar im Ersten seine Premiere feiert.In der ersten neuen Folge werden die Schulklassen aus Köln, Heilbronn, Berlin und Helmstadt den Auftakt der bereits 15. Staffel feiern. Natürlich kann nicht die ganze Klasse bei Wissensfragen entscheiden, also stehen in dem Quiz-Format jeweils zwei Kinder im Zentrum, die "Erste-Reihe-Kids". Sie müssen ohne Beratung mit dem Rest der Klasse ihre Antworten einloggen, erst danach gibt es die Rückmeldungen der restlichen Schülerinnen und Schüler. Runde für Runde müssen Punkte gesammelt und am Ende im Finale, "The Split", clever eingesetzt werden.Thematisch hält die neue Staffel einige weitere Highlights bereit. Die KiKA-Moderatorinnen und Social Media-Stars Lisa & Lena halten die Fans der Show mit ihrer Rubrik "Lisa & Lena in Action" als Außenreporterinnen auf dem Laufenden und durch Studiogäste wie den Stunt-Skater Kiran Reese gibt es auch im Studio spannende Aufgaben. Außerdem möchte das Format digitaler werden. Das #DbKD-Moderations-Duo Clarissa "Clari" Corrêe da Silva und Tobias "Tobi" Krell stellt mit der neuen Staffel auf diebesteklassedeutschlands.de die #DbKD-Challenge der Woche zum Mitmachen an und es wird die KiKA-Quiz App geben. Hier kann im "Mitspiel"-Modus während der TV-Shows von Zuhause aus fleißig mitgeraten werden.