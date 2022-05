«Sing meinen Song» rutscht unter die Marke von einer Million Zuschauer

Quotennews

VOX kann das starke Ausgangsniveau nicht halten. Parallel dazu steigerte sich RTZWEI mit einer neuen Folge von «Armes Deutschland».



Im Mittelpunkt der gestrigen Ausgabe vonstand gestern Elif. Die Reichweite der Musikshow bei VOX war in der zweiten Woche zwar auf 1,16 Millionen Menschen gefallen, dennoch standen weiterhin passable 4,4 Prozent auf dem Papier. Die 0,59 Millionen Umworbenen hielten sich bei hohen 9,6 Prozent Marktanteil.Auch mit der dritten Ausgabe ließ sich dem Abwärtstrend allerdings nicht entgegenwirken und so ging es gestern mit 0,98 Millionen Fernsehenden weiter abwärts. Mit akzeptablen 3,7 Prozent Marktanteil lag man nun einen Prozentpunkt unter dem Ausgangswert. Auch bei den 0,52 Millionen Jüngeren musste der Sender einen Rückfall auf hohe 8,2 Prozent hinnehmen. Fürinteressierten sich weiterhin 0,64 Millionen Zusehende, wodurch sich der Marktanteil konstant bei 3,7 Prozent hielt. Bei den 0,35 Millionen Werberelevanten wurden weiterhin gute 7,8 Prozent ermittelt.RTLZWEI überzeugte hingegen mit einer neuen Folge der Reportagereiheund vergrößerte das Publikum auf 0,74 Millionen Menschen. So konnte sich das Format mit 2,9 Prozent Marktanteil über den Senderschnitt schieben. Auch in der Zielgruppe bedeuteten 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährige das beste Ergebnis seit dem Start der neuen Folgen Ende April. Es stand eine hohe Quote von 6,3 Prozent auf dem Papier.