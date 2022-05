NBC setzt zwei «Law & Order»-Serien fort

US-Fernsehen

Das Original und «Law & Order: Organized Crime» bekamen jeweils eine weitere Staffel.

Der Fernsehsender NBC verlässt sich auf Dick Wolf und setzt eher „neue“ Serien von ihm fort., das Original, das nach elf Jahren zurückkam, und die recht neue Serie. Beide Serien werden im Programmkalender 2022/2023 vertreten sein.«Law & Order» wird von Wolf Entertainment und Universal Television produziert. Wolf, Arthur Forney und Peter Jankowski sind zusammen mit dem Showrunner Rick Eid ausführende Produzenten. «Law & Order: Organzied Crime» zeigt Chris Meloni als Elliot Stabler, die Figur, die er in den ersten zwölf Staffeln von «SVU» spielte und die nach dem Mord an seiner Frau Kathy aus dem Ruhestand kommt. «Law & Order: Special Victims Unit» wurde bereits vor ein paar Wochen verlängert."Träume werden wahr", sagte Wolf. "Die Erneuerung des gesamten Mittwoch- und Donnerstagabend-Programms ist die ultimative Bestätigung unserer Partnerschaft mit NBC und Universal Television. Ich möchte mich persönlich bei den talentierten Autoren und Darstellern bedanken, bei den Produzenten, die dafür sorgen, dass die Züge pünktlich fahren, und bei den Crews, die unermüdlich herausragende Sendungen produzieren, obwohl die Pandemie ein nie dagewesenes Ausmaß an Schwierigkeiten mit sich bringt.""Die kultige Marke «Law & Order» ist seit langem ein Synonym für NBC, und wir könnten uns nicht mehr freuen, alle drei Serien für die Saison 2022-23 zurückzubringen", sagte Lisa Katz, President of Scripted Programming bei NBCU Entertainment and Streaming. "Es ist ein Beweis für die Brillanz von Dick Wolfs Erzählkunst, dass die Zuschauer Woche für Woche und Jahr für Jahr von diesen unvergesslichen Charakteren gefesselt sind."