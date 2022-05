«Ein starkes Team» mit Premiere und Dreharbeiten

TV-News

Zu den Fällenn «Jemma» und «Die letzte Reise» gibt es einmal Infos zu den Dreharbeiten und zum anderen News zur Ausstrahlung.

Am 14. Mai um 20:15 Uhr kann sich im ZDF auf einen neuen Fall der Krimi-Reihe «Ein starkes Team» gefreut werden.kommt mit einer klassischen Comeback-Story in die Primetime. Der ehemalige Kommissar Ben Kolberg, gespielt von Kai Lentrodt, scheint tief verstrickt in einen Mordfall. Otto Garber, gespielt von Florian Martens, und Linett Wachow, Stefanie Stappenbeck, werden in dem neuen Fall zum Westhafen bestellt, wo ein Sicherheitsmann tot aus dem Wasser geborgen wurde. Im Laufe der Ermittlungen taucht ein Foto auf, auf welchem die beiden glauben, Ben auf dem Rücksitz eines verdächtigen Autos zu erkennen. Kolberg, dass wissen auch Garber und Wachow, hatte sich eigentlich vor über zwei Jahren in die Karibik abgesetzt, doch das letzte Lebenszeichen des ehemaligen Kollegen ist eine lange Zeit her.Während bei «Die letzte Reise» es schon um die Premiere geht, kann beierst der Beginn der Dreharbeiten vermeldet werden. Klar ist, neben dem Start der Dreharbeiten am 22. April, dass sich der Fall «Jemma» im Rotlichtmilieu abspielen soll. Die UFA Fiction Produktion startete mit den Dreharbeiten zum neuen Fall wohl in die Geschichte zwischen Maik Thomsen und Jemma Dubnitzki. Thomsen stürtzt aus dem Zimmer der Prostituierten Jenna und ist direkt tot. Dass sich hier kein Unfall zugetragen hat, wird schnell klar.Neben den genannten Rollen und entsprechenden Schauspielern sind mit Kommissar Sebastian Klöckner (Matthi Faust), Teamchef Reddemann (Arnfried Lerche), Gerichtsmedizinerin Dr. Gabriele Simkeit (Eva Sixt), und Sputnik, gespielt von Jaecki Schwarz wieder dabei. «Ein starkes Team» ist eine Auftragsproduktion des ZDF der UFA Fiction. Die Produktion übernimmt Simon Müller-Elmau, als Produzentinnen treten Leslie-Alina Schäfer und Vanessa Richter auf. Für das Zweite übernimmt Matthias Pfeifer die Redaktion.