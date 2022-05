«Club der guten Laune» sorgt für schlechte Stimmung

Quotennews

Für Sat.1-Chef Daniel Rosemann, der den schönen Ausflug nach Thailand genehmigte, könnte das ein teures Nachspiel haben.

Hinweis: Der Club der guten Laune pausiert in aller Eintracht eine Woche. Die nächste Folge ist am Mittwoch, 25.5. zu sehen. Wer es nicht abwarten kann: joyn plus ist Folge 3 bereits jetzt abrufbar. #CdgL — SAT.1 (@sat1) May 11, 2022

Am vergangenen Mittwoch startete Sat.1 die Show, aber die Premiere war mit 0,73 Millionen Zuschauern und 0,23 Millionen Umworbenen ein Debakel. Dennoch wiederholte Sat.1 und sixx die Sendung noch drei weitere Male, um auf Zuschauerfang zu gehen. Wie Sat.1-Chef Daniel Rosemann, der seit einem Jahr den Sender leitet, am Donnerstag erfahren musste, war das ein Schuss in den Ofen – wie das gesamte Projekt.Nur 0,74 Millionen Zuschauer wollten das Projekt von EndemolShine Germany und Rainer Laux sehen, dessen Reality-Shows in der Entwicklung vor Jahren stehen geblieben sind. Der Marktanteil fiel mit 3,2 Prozent schlecht aus. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte sich die Fernsehstation nur 0,27 Millionen Zuschauer und miserable 5,0 Prozent Marktanteil. In der kommenden Woche, den das Finale der UEFA Europa League mit Eintracht Frankfurt stattfindet, pausiert das Format.Selbst wenn «Club der guten Laune» ein Volltreffer geworden wäre, hätte Sat.1 ab 22.40 Uhr weitere Sorgen. Der Sender setzt auf fünf Jahren alte Ausgaben von, die mit 0,48, 0,42 und 0,34 Millionen Zuschauern natürlich nicht zu überzeugten wussten. 5,5, 6,1 und 5,4 Prozent wurden in der Zielgruppe ermittelt. Ab 00.40 Uhr wurde dann die Reality-Show wiederholt, die nun 5,1 Prozent Marktanteil holte. Übrigens: DMAX erreichte mitum 21.15 Uhr 0,28 Millionen Umworbene und somit 5,1 Prozent.