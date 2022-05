Sylvester Stallone angelt sich Garrett Hedlund

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird in der Paramount+-Serie des Actionhelden mitwirken.

Garrett Hedlund hat sich der Besetzung der von Sylverster Stallone geleiteten Paramount+-Serieangeschlossen. Hedlund wird in der Serie die Rolle des Mitch Keller spielen, eines aus Oklahoma stammenden, ehemaligen Bullenreiters, der nach Verletzungen, die zu einer Sucht führten, vorzeitig in den Ruhestand ging.Die Serie folgt dem New Yorker Mafia-Capo Dwight "The General" Manfredi (Stallone), kurz nachdem er nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und von seinem Boss kurzerhand ins Exil geschickt wurde, um sich in Tulsa, Oklahoma niederzulassen. Dwight erkennt, dass seine Mafia-Familie möglicherweise nicht sein Bestes im Sinn hat, und baut langsam eine "Crew" aus einer Gruppe unwahrscheinlicher Charaktere auf, die ihm dabei helfen, ein neues kriminelles Imperium an einem Ort aufzubauen, der für ihn genauso gut ein anderer Planet sein könnte.«Tulsa King» wird von dem Schöpfer und ausführenden Produzenten Taylor Sheridan produziert, während Terrence Winter die Show leitet und die Produktion übernimmt. Sheridan und Winter sind zusammen mit Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin Allen Coulter und Braden Aftergood ausführende Produzenten. Die Serie wird von MTV Entertainment Studios und 101 Studios produziert.