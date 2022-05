«99 Problems»: die neue Radioshow mit Felix Lobrecht

Podstars

In seiner neuen Sendung ist der Komiker und Entertainer einmal pro Monat im Radio zu hören. Die Auswertung als Podcast ist natürlich obligatorisch.

Mit Felix Lobrecht ist Unterhaltung auf hohem Niveau garantiert. Seit Jahren ist Felix Lobrecht als Autor, Comedian und Podcast-Moderator aktiv. Es fing alles im Jahre 2015 an, als er noch an Poetry Slams teilgenommen hat. Doch es hat sich weit mehr draus entwickelt. Er entdeckte sein Talent und seit 2017 agiert Felix Lobrecht nicht nur als Poetry Slammer. Felix Lobrecht hat sich in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einen Namen als Komiker gemacht. Sein Berliner Dialekt ist signifikant für seine Auftritte.Die Erfolgsserie ist nicht abgebrochen. 2015 publizierte er sein erstes Buch, welches unter dem Titel "10 Minuten? Dit sind ja 20 Mark!" bekannt ist. Die Nachfrage nach ihm ist groß. Er tritt regelmäßig auf zahlreichen Veranstaltungen auf, wie zum Beispiel in der TV-Show «Nuhr ab 18». Damit einhergehend moderierte er verschiedene Podcasts, wie den Podcast «Gemischtes Hack». Selbst die New York Times ist auf ihm aufmerksam geworden. Im Februar 2022 hat das Magazin sich dem Leben von Felix Lobrecht gewidmet. Es wurde ein Porträt publiziert und sein Artikel schaffte es auf das Titelblatt.In der neusten 1Live-Sendung «99 Problems» kommt sein Humor voll umfassend zur Geltung. Mit Witz und Intelligenz schafft es Felix Lobrecht, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Mit seinem Berliner Dialekt verleiht er der Show das gewisse Etwas. Er ist bekannt dafür, Alltagsgeschichten humorvoll zu erzählen. Dabei legt er gezielt längere Pausen ein und bindet Wortspiele mit ein, die bewusst unpassend sind. Hierfür hat er bereits eine große Anzahl an Auszeichnungen bekommen, wie zum Beispiel die 1Live Krone im Jahre 2019 oder den Deutschen Comedypreis im Jahre 2020.In der neuen Radiosendung «99 Problems» geht es ebenfalls um banale Alltagsgeschichten. Felix Lobrecht moderiert die Sendung jeden Monat. Dabei gibt es hauseigene Musik von ihm und er widmet sich den Zuhörern persönlich. Spaß und Action sind in der Sendung garantiert. Die Zuschauer können sich nach Belieben helfen lassen, wenn es um alltägliche Sorgen geht. Ob kaputte Lampen im Hängeschrank oder die angezündete Bachelorarbeit der Freundin, Felix Lobrecht hat für alles ein offenes Ohr. Hier ist keine Frage unwillkommen. Es geht um chronische Unlust beim Lernen, Typen, die ständig nach Bildern fragen und Schimmel im Bad. Mit Humor und Witz werden die Sorgen des Alltags behandelt, um den Zuhörern Abhilfe zu verschaffen. Als Moderator weiß Felix Lobrecht den Anrufern zu helfen, und zwar auf seine ganz eigene Art, die ein Garant für Lacher ist.