VOX zeigt neue «Die Urlauber»-Folgen

Der Kölner Sender zeigt ab Juni vier neue Ausgaben, in denen Paare Urlaubsorte in unterschiedlichen Preisklassen testen dürfen.

Formate, die im Ausland produziert wurden, hatten aufgrund der Corona-Pandemie besonders zu leiden und mussten meist verschoben werden oder konnten nur mit Verzögerungen produziert werden. So musste auch VOX das Docutainment-Formatvor zwei Jahren kurzzeitig verschieben. Nach einem Jahr Pause zeigt der Kölner Sender ab dem 5. Juni vier neue Folgen der Reise-Sendung. Immer sonntags um 18:10 Uhr gibt es eine neue Folge. Darin testen verschiedene Paare Urlaubsorte in unterschiedlichen Preiskategorien, von Low Budget- über Standard- bis hin zur Luxus-Variante.Bislang schickte der Sender mit der roten Kugel seine Urlauber zu beliebten Reisezielen wie Mallorca, Ägypten, Dominikanische Republik und Gran Canaria, die neue Staffel startet nun aber zunächst in den heimischen Gefilden an der Ostsee-Küste von Scharbeutz bis Timmendorfer Strand. In der Lübecker Bucht steht für die Kandidaten Nicki, Carola, Birte, Martin, Leonie und Tim zunächst die Kofferauslosung an, die entscheidet, in welcher Preiskategorie das jeweilige Duo urlauben darf. Jedes Duo nimmt in seiner zugelosten Preisklasse die Möglichkeiten in der Region unter die Lupe. Alle zusammen unternehmen zudem einen Tages-Trip nach Fehmarn.Vor zwei Jahren fielen die Quoten-Ergebnisse für «Die Urlauber» recht wechselhaft aus. Die Premiere verfolgten am 31. Mai 0,61 Millionen Zuschauer, die größte Reichweite setzte es zwei Wochen später mit 1,24 Millionen. In der Zielgruppe reichten die Marktanteile von mageren 4,2 bis zu starken 8,7 Prozent.