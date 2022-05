Filmakademie setzt auf Umfragen

Kino-News

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences möchte wissen, wie den Mitgliedern die Oscar-Verleihung gefiel.

Feedback-Time: Die in Hollywood ansässige Academy of Motion Pictures Arts and Sciences bittet ihre Mitglieder um Feedback der Oscar-Verleihung 2022. In der Umfrage, die mehreren US-Branchendiensten vorliegt, werden zunächst sieben Fragen zu den allgemeinen Erfahrungen der Mitglieder mit der Academy gestellt, einschließlich der Frage, was sie als Organisation verbessern könnten und wie sie die Filmindustrie inklusiver gestalten könnten.Der zweite Teil der Umfrage konzentriert sich ganz auf die diesjährige, von Will Packer produzierte Preisverleihung, die aufgrund der Ohrfeige von Will Smith für Chris Rock eine der umstrittensten überhaupt war, sowie auf die Entscheidung der Academy, mehrere handwerkliche Kategorien wie Filmschnitt, Filmmusik und Produktionsdesign aus der Live-Show herauszunehmen. Um mehr Zuschauer zu gewinnen, hat die Academy in diesem Jahr außerdem den Fan-Favoriten-Preis eingeführt. Der Preis, über den via Twitter abgestimmt wurde, ging schließlich an Zack Snyders «Army of the Dead».Bei der achten Frage sollen sich die Mitglieder dazu entscheiden, wie die acht im Vorfeld aufgezeichneten Entscheidungen in die Show eingebunden waren. Bei anderen Fragen geht es um den Favoriten-Preis, der immer noch zur Debatte steht.