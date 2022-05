«Lopez vs. Lopez» geht in Serie

US-Fernsehen

Kurz vor den Upfronts bekannte sich NBC zu dem neuen Projekt.

Das US-Network NBC, das am Montag sein neues Programm präsentiert, hat nunbestellt, in der George Lopez und seine Tochter Mayan die Hauptrollen spielen. Die Multicam wird als eine Familienkomödie der Arbeiterklasse beschrieben, in der es um Dysfunktion, Wiedervereinigung und all den Schmerz und die Freude dazwischen geht.Im April war bereits bekannt geworden, dass Selenis Leyva, Brice Gonzalez und Matt Shively ebenfalls in den Hauptrollen zu sehen sein werden, mit Laci Mosley und Kiran Deol in wiederkehrenden Rollen. Außerdem wurde Kelly Park als Regisseurin angekündigt. Leyva spielt Rosie, Mayans Mutter und Georges Ex-Frau, die als "ein Energiebündel, das kaum anmaßend ist" und die selbsternannte beste Versicherungsagentin der Stadt beschrieben wird. Shively spielt die Rolle des Quinten, Mayans Lebensgefährten, der als gutherziger Betamann und "der Fluch von Georges Existenz" beschrieben wird.Debby Wolfe fungiert als Autorin und ausführende Produzentin von «Lopez vs. Lopez» im Auftrag von Mi Vida Loba. Bruce Helford beaufsichtigt und produziert unter seinem Unternehmen Mohawk Productions. George wird über Travieso Productions als ausführender Produzent tätig sein, während Mayan produziert. Katie Newman und Michael Rotenberg von 3 Arts sind ebenfalls ausführende Produzenten. Universal Television ist das Studio.