Kleines Publikum bei Wie weit darf die Polizei gehen?

Acht Millionen Menschen verfolgten am 3. Januar 2021 den Schirach-Zweiteiler «Feinde» im Ersten. Die grundsätzliche Frage war: Wie darf der von Bjarne Mädel gespielte Polizist Peter Nadler gehen, um ein junges Kind von einem Entführer zu befreien? Diese Idee griff rund eineinhalb Jahre später auch RTL auf und sendete um 20.15 UhrDie Sendung, die erneut ein Kind und einen Ermittler in den Vordergrund stellte, war bei 1,13 Millionen Fernsehzuschauer gefragt. Das Format sicherte sich zwischen 20.15 und 22.15 Uhr 4,8 Prozent Marktanteil. Beim Zielpublikum wurden 0,46 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass schlechte 8,4 Prozent erzielt wurden. Die Zuschauer waren sich einig: Ein Polizist darf straffrei bleiben, wenn er im Entführungsfall Folter begeht. Danach verbuchte1,31 Millionen Zuschauer und sicherte sich 6,5 Prozent Marktanteil. Die Sendung aus Berlin unterhielt 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährige und begeisterte 10,4 Prozent.Schließlich ging um 22.35 Uhr das reguläreauf Sendung, das sich mit den Betrugsvorwürfen gegen Fynn Kliemann, Pro-Russland-Demos und den Waffenlieferungen an die Ukraine beschäftigte. 1,06 Millionen Menschen folgten dem Aufruf zu diesem Themenmix, der Marktanteil lag bei 7,6 Prozent. Bei den Umworbenen fuhr man passable 10,9 Prozent Marktanteil ein, die Reichweite belief sich auf 0,36 Millionen.