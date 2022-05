Primetime-Check

Wie erfolgreich war das Finale von «Glücksspieler» im Ersten? Punktete «Kampf der Realitystars» bei RTLZWEI?

undwaren die Gewinner am Mittwochabend, denn 4,79 und 4,31 Millionen Zuschauer wurden erfasst. Die Marktanteile lagen beim Gesamtpublikum bei 20,1 und 18,8 Prozent, bei den jungen Menschen bei 15,2 und 13,9 Prozent. Das Erste musste miteine Bruchlandung hinnehmen, die letzten beiden Episoden holten 2,08 und 1,84 Millionen Zuschauer und verbuchten 8,8 und 7,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,6 und 4,0 Prozent ermittelt.ließ 0,88 sowie 0,89 Millionen Zuschauer zu ProSieben wandern, die Fernsehstation hatte 0,34 respektive 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige im Gepäck. Die Marktanteil beliefen sich auf 6,0 und 4,8 Prozent. Bei RTL wollten sich 1,13 Millionen Zuschauersehen, mit 0,46 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man maue 8,4 Prozent Marktanteil ein.Promis auf Safari:holte 0,87 Millionen Zuschauer bei RTLZWEI ab, mit 0,43 Millionen Umworbenen sicherte sich der Grünwalder Sender tolle 8,1 Prozent. Bei den Kollegen von Sat.1 gab es die gleiche Programmfarbe, aber nur 0,74 Millionen Zuschauer entschieden sich für. Mit 0,27 Millionen Umworbenen sorgte man für 5,0 Prozent.Eine neue Doppelfolge vonbrachte 0,85 und 1,02 Millionen Zuschauer zu VOX , die Fernsehstation ergatterte maue vier und 5,3 Prozent in der Zielgruppe.? Für Kabel Eins war es sicherlich richtig einen Spielfilm zu senden und sich über 1,29 Millionen Zuschauer zu freuen. Das war die zweithöchste Reichweite bei den privaten am Mittwochabend. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erntete man damit 5,8 Prozent Marktanteil.