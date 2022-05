Musikproduzent Frio: Erst sind die Beats entstanden

Interview

Der Musiker und Künstler war für die künstlerische Leitung der Fernsehserie «Hype» verantwortlich. Zuletzt arbeitete auch mit Shirin David zusammen.

Musizieren wurde mir in die Wiege gelegt, das Produzieren allerdings nicht. Ein Großteil meiner Familie macht Musik, allerdings nicht professionell.Nein, mein Weg war alles andere als klassisch, weil ich für Vieles immer vorgeschlagen wurde. Mein Musikschullehrer merkte, dass ich Talent hatte und immer mehr wissen wollte. Deshalb redete er mit meinen Eltern und dann kam die Eignungsprüfung der Uni, wo man geschaut hat, ob ich so früh schon geeignet war. Diese habe ich bestanden und somit fing ich an, mich mit 13 bereits intensiv mit Musik auseinanderzusetzen.Ich finde, egal was man im Musikbereich als Beruf ausführt, ist es immer eine Bereicherung, ein Instrument zu spielen. Man muss es nicht, dennoch sehe ich trotzdem, wie viele meiner Kollegen früher oder später ein Instrument anfangen zu lernen.Nein, eigentlich nicht. Man lernt diese Künstler halt kennen und sieht, wie nett sie sind. Im Endeffekt sind alle Künstler nur Menschen. Aber es ist schön zu sehen, dass vor allem diese drei sehr bodenständig sind.Definitiv. Der Sound und der Aufbau von Songs ändert sich mit der Zeit. Genau wie Sprache sich wandelt, so wandelt sich auch die Musik. Kurzzeitigen Erfolg können viele haben, aber lange erfolgreich zu sein und mit der Zeit zu gehen, das ist die Kunst.«Hype» handelt davon, dass ein Junge aus ärmeren Verhältnissen versucht, einen geraden Weg zu gehen und das Richtige zu tun, auch wenn er mehr Geld und einen schöneren Lebensstil dadurch haben könnte.Erst sind die Beats bzw. die Songs entstanden, danach wurde gefilmt. Natürlich steht bei allem erst das Drehbuch. Aber sagen wir so: Die Songs sind bei der Entstehung des Drehbuches entstanden.Ja, definitiv. Die Darsteller sind alles auch das in echt gewesen, was sie gespielt haben. Die Geschichten der Serie sind angelehnt an echte Erlebnisse der Darsteller, was sie total authentisch macht.Ich bevorzuge es, mich im Hintergrund aufzuhalten (lacht).Ich möchte gerne beides machen, weil ich gerne meinen Horizont erweitern will. Ansonsten seien Sie gespannt, was kommt 😀