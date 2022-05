TBS-Manager verlässt das Schiff

Köpfe

Erst vor kurzem teilte das Unternehmen mit, dass die Sender wie TNT keine Drehbuch-Serien mehr ordern dürfen.

Brett Weitz verlässt den Posten des General Managers von TBS, TNT und TruTV. Weitz, der im Januar 2019 in diese Rolle berufen wurde, gehörte zu der Gruppe von WarnerMedia-Managern, die nach dem Abschluss der Fusion von WarnerMedia und Discovery Anfang April unter dem neuen Regime von David Zaslav zu Warner Bros. Discovery wechselten.Weitz' Rücktritt bei Warner Bros. Discovery kommt nur wenige Wochen, nachdem berichtete wurde, dass TBS und TNT sich von der Entwicklung von Drehbüchern verabschieden und die Pläne für derzeit ausgestrahlte Serien unklar sind. Einen Tag später wurde bekannt, dass TBS' «The Last O.G.» abgesetzt wurde."Die letzten 14 Jahre waren die erfüllendsten meiner Karriere", sagte Weitz in einer Erklärung gegenüber „Deadline“. "Ich hatte das große Glück, Emmy-gekrönte, bei den Fans beliebte Unterhaltungsprogramme zu kreieren und auf den Markt zu bringen, Teil mächtiger, lebensverändernder Initiativen zu sein und vor allem das Privileg zu haben, das talentierteste, engagierteste, uneigennützigste und innovativste Team bei den TNets zu führen. Wir haben riesige Gewinne für die Aktionäre und brillante Inhalte für die Fans gemacht, während wir den meisten Spaß hatten und bessere Partner für die Talente waren als jedes andere Team, dem ich je angehört habe. Ich werde euch mit Sicherheit weiterhin die Daumen drücken."