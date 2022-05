WBD und BT gründen Sport-Joint-Venture

England

Der Dienst wird in Großbritannien und Irland ausgerollt. Der Deal soll bis Ende des Jahres unter Dach und Fach gebracht werden.

Anfang des Jahres wurden Pläne der BT Group bekannt, gemeinsam mit Discovery ein Sport-Joint-Venture auf den Markt zu bringen. Das neue kombinierte Unternehmen sollte die bestehenden großen Sportübertragungsrechte von BT Sport beibehalten, während BT Sport-Kunden Zugang zu den Sport- und Unterhaltungsinhalten von Discovery, einschließlich der Discovery+-App, erhalten würden. Ein Start sei damals noch für dieses Jahr geplant gewesen ( Quotenmeter berichtete ). Mittlerweile haben sich die Paramater seitens Discovery bekanntlich verändert, denn die Fusion mit WarnerMedia wurde abgeschlossen. An den Plänen mit der BT Group hat sich hingegen nichts geändert, denn wie nun bekannt wurde, sind die Pläne für die Streamingplattform weitervorangetrieben worden.Warner Bros. Discovery und BT Group haben sich nun sich auf die Gründung eines neuen Premium-Sport-Joint Ventures für Großbritannien und Irland geeinigt. Durch das geplante 50:50-Joint Venture wird BT Sport an Warner Bros. Discovery übertragen, was bedeutet, dass BT Sport und Eurosport U.K. gemeinsam betrieben werden. Die Muttergesellschaft von BT Sports, BT plc, erhält von Warner Bros. Discovery 93 Millionen Pfund (rund 108,5 Millionen Euro) und bis zu etwa 540 Millionen Pfund (knapp 630 Millionen Euro) als Earn-Out, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Warner Bros. Discovery erhält eine Kaufoption für die Beteiligung von BT plc an dem neuen Unternehmen. WBD kann diese zu festgelegten Zeitpunkten in den ersten vier Jahren des Unternehmens ausüben.Das Joint Venture wird über eines der umfangreichsten Portfolios an Premium-Sportrechten verfügen, darunter die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, die Premier League, Premiership Rugby, UFC, die Olympischen Spiele, Tennis-Grand-Slams mit den Australian Open und Roland-Garros, Radsport-Grand Touren wie die Tour de France und Giro d'Italia und die Wintersport-Weltcupsaison. BT Sport und Eurosport U.K. werden zunächst ihre getrennten Marken und Produktangebote beibehalten, bevor sie in Zukunft unter einer einzigen Marke zusammengeführt werden. Das Datum dafür wurde nicht bekannt gegeben. Die Transaktion selbst unterliegt der behördlichen Genehmigung und soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden.Marc Allera, CEO der Consumer Division von BT, erklärte: „Als globaler Sport- und Unterhaltungssender ist Warner Bros. Discovery der perfekte Partner, um mit uns zusammenzuarbeiten, um BT Sport in die nächste Wachstumsphase zu führen. Wir freuen uns, unsere Kräfte zu bündeln, um das Beste von BT Sport mit Eurosport UK zusammenzubringen, um ein fantastisches neues Sportangebot zusammen mit all der Unterhaltung zu schaffen, die Discovery+ BT-Kunden zu bieten hat.“„Wir freuen uns, den Fans ein neues Premium-Sportangebot zu präsentieren, das alles vereint, was sie von BT Sport und Eurosport UK lieben. Die Kombination mit unserem wachsenden Portfolio an Premium-Unterhaltungsinhalten verspricht, den Verbrauchern ein reichhaltigeres und tieferes Inhaltsangebot zu bieten, das nicht nur einen höheren Wert aus ihren Abonnements bietet, sondern Sport einem breiteren Unterhaltungspublikum zugänglich macht“, wird Andrew Georgiou, President und Managing Director, Warner Bros. Discovery Sports Europe, in einer gemeinsam verbreiteten Mitteilung zitiert.