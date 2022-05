«Aktenzeichen XY» bügelt Delle aus

Quotennews

Über 4,7 Millionen Menschen wollen am Mittwochabend das «auslandsjournal» sehen, das diese Woche von Rudi Cerne Rückenwind bekam.

Vor vier Wochen erreichte Rudi Cerne und sein Team vondie niedrigste Reichweite seit Sommer 2020: 4,44 Millionen Zuschauer. Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 kam man auf über sechs Millionen Zuschauer, Anfang des Jahres wurden genau sechs Millionen Zuschauer gemessen. Weil dieses Mal nicht erneut «Die Passion» lief, erreichte die Sendung über eine Altenpflegerin, die aus dem Ausland kam und ermordet wurde, 4,79 Millionen Zuschauer. Das Format sicherte sich einen hervorragenden Marktanteil von 20,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte das ZDF 0,84 Millionen Zuschauer, sodass das ZDF in der Primetime Marktführer war. 15,2 Prozent Marktanteil waren die Folge.Um 22.15 Uhr begrüßte Antje Pieper die Zuschauer zum, das sich dieses Mal mit den Kriegstrümmern in der Ostukraine beschäftige. 2,70 Millionen Zuschauer wollten auch das Thema von Finnlands Weg in die Nato sehen, der aktuelle Stand der Corona-Pandemie im australischen Byron Bay rundete die Sendung ab. 13,9 Prozent Marktanteil fuhr die Redaktion ein. Mit 0,53 Millionen jungen Zuschauern sicherte sich die Mainzer Fernsehstation 11,1 Prozent Marktanteil.Bauen in Deutschland wird zunehmend teurer: „Das Milliardengeschäft mit dem Boden – Warum Wohnen unbezahlbar wird“ erzählte. Die Reportage von Marcel Siepmann und Jonas Seufert folgte den Spuren des Geldes. Die Dokumentation sicherte sich 1,91 Millionen Zuschauer und verbuchte 12,5 Prozent Marktanteil. Mit 0,40 Millionen jungen Zuschauern verbuchte das ZDF tolle 10,9 Prozent.