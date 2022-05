Benefizspiel: Viel Solidarität, wenig Quote

Quotennews

In dieser Woche mussten die Zuschauer auf «TV total» verzichten. Der gesamte Abend war nicht gerade ein Leuchtfeuer der Reichweiten.

Schönes Comeback! Die ukrainische Nationalmannschaft gewinnt gestern Abend bei uns ihr erstes Match seit Kriegsbeginn mit 2:1 gegen @borussia. Insgesamt kommen tolle 610.745 Euro Spenden am deutsch-ukrainischen Fußballabend zusammen. — ProSieben (@ProSieben) May 12, 2022

Der Fernsehsender ProSieben nahm am Mittwoch, den 11. Mai 2022, ein Benefizspiel zwischen der ukrainischen Nationalmannschaft gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ins Programm. Nach Abzug der fälligen Kosten sollten alle Einnahmen zugunsten der Menschen in und um die Ukraine gespendet werden, teilte der Sender schon im Vorfeld mit.Die Partie, die 1:2 für die Ukraine endete, wollten 0,88 (1. Halbzeit) und 0,89 (2. Halbzeit) Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen. Die-Übertragung, die von Matthias Opdenhövel aus dem Borussia-Park moderiert wurde, sicherte sich einen Marktanteil von mittelmäßigen 3,6 und 4,1 Prozent. Die Sendung, die zusätzlich in ukrainischer Sprache kommentiert wurde, wollten 0,34 sowie 0,25 Millionen junge Menschen sehen. Die rote Sieben verbuchte einen Marktanteil von sehr schlechten 6,0 und 4,3 Prozent.Zwischen 22.40 und 23.25 Uhr sendete man – ebenfalls aus Mönchengladbach – das Journalmit einer Spezialausgabe. Natürlich standen wieder Matthias Opdenhövel und Linda Zervakis vor der Kamera und sprachen mit dem ehemaligen ukrainischen Nationalspieler und Ex-Gladbacher Andrij Voronin, dem Spiegel-Journalisten Markus Feldenkirchen und den Musiker Joris. Lediglich 0,36 Millionen Zuschauer schalteten das Magazin ein, das auf 2,4 Prozent Marktanteil kam. Bei den Umworbenen wurden 0,11 Millionen ermittelt, sodass ein Marktanteil von grausamen 3,0 Prozent heraussprang.Im Anschluss wiederholte die rote Sieben die Samstagabend-Show. 0,10 Millionen Fernsehzuschauer wollten bis 02.40 Uhr noch einmal die Sendung sehen, die auf einen Marktanteil von katastrophalen 1,6 Prozent kam. Mit Kevin Großkreutz, Johannes Oerding & Co. sicherte sich ProSieben schlechte 3,6 Prozent Marktanteil, die Reichweite lag bei 50.000 Zusehern.