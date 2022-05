Quotencheck

sixx zeigte im März und April die fünf Jahre alte erste Staffel der US-Dramedy, die bei Disney-Sender Freeform zu sehen war. Konnte die Serie in der Primetime bestehen?

Im Sommer 2017 brachte Sarah Watson ihre Seriebeim US-Sender Freeform unter, der Teil des Walt-Disney-Konzerns ist. In der Zwischenzeit wurde die Serie beendet, insgesamt kamen über 50 Episoden und fünf Staffel zusammen. Im Mittelpunkt stehen die Freundinnen Jane (Katie Stevens), Kat (Aisha Dee) und Sutton (Meghann Fahy), die in New York City leben und beim glamourösen Scarlet Magazine arbeiten. Hierzulande strahlte der Streamingdienst Prime Video die Serie aus, in diesem Frühjahr wanderte das von The District und Sarah Watson Productions produzierte Format ins Free-TV, denn sixx sicherte sich die Rechte.Los ging es am 23. März um 20:15 Uhr. Die Pilot-Folge sahen 0,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem schwachen Marktanteil von 0,4 Prozent entsprach. Mit 60.000 werberelevanten Zuschauern bewegte sich der Frauensender bereits auf einem unterdurchschnittlichen Marktanteil von 1,0 Prozent. Dass die Serie wohl kein Erfolg werden würde, wurde bereits mit der zweiten Folge erkennbar, die direkt im Anschluss um kurz nach 21 Uhr gesendet wurde. Die Reichweite sank auf 70.000 Zuschauer, nur noch 40.000 Menschen stammten aus der Zielgruppe. Die Marktanteile rutschente auf 0,3 respektive 0,6 Prozent.Die Folgen drei und vier lagen auf einem ähnlichen Niveau, in der Zielgruppe sank das Ergebnis nochmals. Am 30. März schalteten 0,12 und 0,09 Millionen ein, was erneut 0,4 und 0,3 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. 50.000 und 40.000 14- bis 49-Jährigen standen diesmal zu Buche, die miserable 0,7 und 0,5 Prozent des Marktes belegten. Die dritte Doppelfolge sahen Anfang April 70.000 und 90.000 Zuschauer, was jeweils 0,3 Prozent Marktanteil generierte. Bei den Umworbenen stieg das Ergebnis zart auf 50.000 und 60.000 Zuschauer und auf Sehbeteiligungen von 0,7 und 0,9 Prozent. Damit war aber das beste Ergebnis – die Premiere ausgenommen – erreicht.In Woche vier markierte die Doppelfolge nur noch 70.000 und 50.000 Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil sank nochmals auf 0,3 und 0,2 Prozent. Mit 30.000 und 20.000 jungen Zuschauern verzeichnete sixx nur noch jeweils 0,4 Prozent Marktanteil. Das Staffelfinale kam dann nur noch auf eine Reichweite von 0,08 beziehungsweise 0,06 Millionen. Erneut standen 0,3 und 0,2 Prozent Marktanteil auf dem Papier. In der Zielgruppe sorgten 0,04 und 0,03 Millionen Werberelevante für 0,7 und 0,5 Prozent Marktanteil.Im Schnitt sorgte die erste «The Bold Type»-Staffel damit für eine Gesamtreichweite von 0,08 Millionen Zuschauern, von denen die Hälfte aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauergruppe stammten. Die Markanteile bewegten sich im tiefroten Bereich bei 0,3 Prozent bei allen und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. sixx hält trotz der schwachen Quoten aber weiterhin an der Serie fest. Doch statt die Dosis zu reduzieren, haben sich die sixx-Verantwortlichen für das Motto „Augen zu und durch“ entschieden und senden aktuell die zweite Staffel gleich im Dreierpack, wohl um «The Bold Type» möglichst schnell hinter sich zu bringen. Die dritte Staffel wurde aber bereits ab dem 25. Mai angekündigt.