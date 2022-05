Amazon dreht dritte «Upload»-Staffel

US-Fernsehen

Die Science-Fiction-Comedy könnte schon bald mit neuen Geschichten zurückkehren.

Am Mittwoch teilten die Amazon Studios mit, dass die Science-Fiction-Comedy-Serieeine dritte Staffel erhalten wird. «The Office»-Autor Greg Daniels kann auf gute Werte zurückblicken, denn seit der Premiere am 11. März 2022 werden die neuen Folgen in den Top10-Amazon-Serienlisten gelistet.«Upload» spielt in einer Zukunft, in der Menschen sich dafür entscheiden können, in ein Cyber-Afterlife "hochgeladen" zu werden. In Staffel zwei steht die Hauptfigur Nathan am Scheideweg: Seine Ex-Freundin Ingrid ist in der Nachwelt von Lakeview angekommen, während Nathan sich nach seinem "Kundendienst-Engel" Nora sehnt."«Upload» hat sich zu einem echten Hit entwickelt und ist weiterhin eine der meistgesehenen Comedy-Serien auf Prime Video", sagt Vernon Sanders, Head of Global Television bei Amazon Studios. "Die Serie schafft es immer wieder, zu verbinden und unendliche Möglichkeiten für die Zukunft der Technologie und der Menschheit zu provozieren. Mit Gregs unverwechselbarem komödiantischen Blick, dem dynamischen Kreativteam und den talentierten Schauspielern haben sie eine weltweit relevante Serie geschaffen, auf die wir alle unglaublich stolz sind, unseren Kunden eine weitere Staffel zu bieten."