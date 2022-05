Bild und Welt gibt es nun auf die Ohren

Radio

Die beiden Nachrichtensender stehen nun als Live-Audio-Streams bei TuneIn im Angebot verfügbar.

Der Axel-Springer-Verlag und der Audio- Streamingdienst TuneIn haben eine Partnerschaft geschlossen, das gaben beide Unternehmen am Donnerstag bekannt. Die Kooperation sieht vor, dass die beiden TV-Nachrichtensender Bild TV und Welt nun kostenlos als Live-Audio-Streams über die TuneIn Plattform verfügbar sind. Unter den Namen „Bild TV Audio“ und „Welt Live“ sind die beiden Axel-Springer-Marken kostenlos über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart Speakern und vernetzten Autos abrufbar. Darüber hinaus können Nutzer die Streams zukünftig ebenfalls auf bild.de beziehungsweise welt.de abrufen. Damit sind Bild TV und Welt die ersten beiden deutschen Fernsehsender, die ihre Programm als Live-Audiokanäle anbieten.Für TuneIn stellt die Partnerschaft ebenfalls eine Premiere in Deutschland dar: Zum ersten Mal vertreibt ein deutsches Medienunternehmen sein TV-Programm über die weltweit agierende Live-Audio-Plattform. Mit dieser Partnerschaft möchte TuneIn auch in Deutschland an seine Erfolge mit der Bereitstellung von Live-Audio-Nachrichten für US-Netzwerke wie CNN oder MSNBC in den USA anknüpfen, heißt es in einer Mitteilung. Für Axel Springer sei die exklusive Kooperation mit TuneIn eine weitere, wichtige Säule der Multi-Plattform Strategie. Bis 2025 gibt das Unternehmen das Ziel aus, Marktführer für Audio-Journalismus im deutschsprachigen Raum zu werden.„Die Live-Audio-Angebote der Sender Bild und Welt sind eine organische und logische Erweiterung der Multi-Plattform Strategie, die wir für unsere Nachrichtenangebote verfolgen. Unsere Zuschauer und Leser möchten mehr denn je die Möglichkeit haben, ihre präferierten Medienmarken auf allen Geräten und in allen Formen zu nutzen. Bisher war dies in Print, Digital, Fernsehen und über unsere Podcasts möglich. Nun bieten wir mit den Live-Audio-Streams bei TuneIn eine zusätzliche, großartige Möglichkeit, um in Echtzeit auf dem Laufenden zu bleiben – sei es über Smart-Lautsprecher oder unterwegs“, erklärt Frank Hoffmann, Geschäftsführer WeltN24.Stefan Zilch, General Manager und Head of Germany bei TuneIn, fügt an: „TuneIn hat vor sieben Jahren damit begonnen, erstmals TV-Newssender wie CNN und Bloomberg Media als Live-Audio-Angebot verfügbar zu machen. Da die Zahl der Online-Hörer für diese Nachrichtenangebote kontinuierlich steigt und wir unsere Mission fortsetzen, Radio für eine vernetzte Welt neu zu erfinden, haben wir uns entschlossen, ein ähnliches Angebot auch dem deutschen Markt zugänglich zu machen. Dabei haben wir nun mit Axel Springers Fernsehsendern BILD und WELT die idealen Partner zum Auftakt gefunden. Wir freuen uns, dieses neu- und einzigartige Erlebnis ab sofort auch mit unseren Zuhörern in Deutschland zu teilen, damit sie stets informiert bleiben können, wo und wie auch immer sie möchten.“