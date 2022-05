Sky mit Themenfilmen zur TV-Premiere von «Plan A»

TV-News

Anfang Juni zeigt der Bezahlsender den Kinofilm mit August Diehl. Dazu gibt es Anfang Juni weitere „Filme gegen das Vergessen“.

Im vergangenen Dezember feierte der Sky-Original-Filmseine Premiere auf der großen Leinwand. Nun hat der Bezahlsender angekündigt, den mit August Diehl in der Hauptrolle besetzten Film auch auf dem kleinen Bildschirm auszustrahlen. „Als erster in Deutschland produzierter Sky Original Film ist «Plan A – Was würdest du tun?» etwas ganz Besonderes für uns. Wir freuen uns sehr, dieses außergewöhnliche Drama nun erstmals im TV und Stream zeigen zu können. Dank einer Meisterleistung von August Diehl geht der aufwühlende Film bis zur letzten Minute unter die Haut“, freut sich Michaela Tarantino, Vice President Cinema bei Sky Deutschland, auf die Ausstrahlung am 10. Juni.Neben Diehl spielen in der von Sky Deutschland kofinanzieren deutsch-israelischen Produktion Sylvia Hoeks, Nikolai Kinski, Milton Welsh, Michael Brandner, Tim Wilde sowie die israelischen Schauspieler Michael Aloni und Oz Zehavi in weiteren Rollen. Die Regie übernahmen die israelischen Brüder Yoav und Doron Paz, die auch das Drehbuch schrieben. «Plan A» basiert auf einer wahren Geschichte und handelt von einer Gruppe von Holocaust-Überlebenden, die sich nach dem Krieg an den Deutschen rächen wollen. Die Racheaktion "Tochnit Aleph/Plan A" sieht vor, dass für jeden ermordeten Juden ein Deutscher sterben soll. Produziert wurde «Plan A» von Skady Lis (Getaway Pictures) und Minu Barati (Jooyaa Film). Er entstand in Koproduktion mit UCM Israel (Chilik Michaeli und Avraham Pirchi), Bayerischer Rundfunk, sowie Phiphen Pictures USA, Cineplus und arte Im Vorfeld der TV-Ausstrahlung von «Plan A» hat Sky weitere Filme geplant, die unter dem Motto „Filme gegen das Vergessen“ auf Sky Cinema Classics ausgestrahlt werden. „Aus Anlass dieser Premiere präsentieren wir unseren Kunden dazu ein in diesem Umfang einzigartiges Special mit besonderen Filmen, die sich kritisch mit Grausamkeiten der NS-Zeit und des zweiten Weltkriegs auseinandersetzen“, so Tarantino. Zwischen dem 8. und 10. Juni sind neben neueren Filmen wie(2008) und(2008) auch Klassiker wie Eugen Yorks Meilenstein(1948), Werner Klinglers(1960), Falk Harnacks(1955) und Michael Verhoevens(1982) zu sehen.