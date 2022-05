Stefanie Stappenbeck: Ein Improvisationsfilm besteht aus intensiven Gesprächen über die Figur

Interview

Am Samstag und am Montag ist Stapperbeck um 20.15 Uhr zu sehen. Wir sprachen mit Stappenbeck über ihre früheren Projekte wie den Schweiger-«Tatort», bei dem sie fünf Mal dabei war.

Ja unbedingt, es ist eine einzigartige «Tatort»-Reihe geworden. Ich finde es toll, dass der «Tatort» so vielseitig und experimentierfreudig ist.Klar macht es sehr glücklich zu sehen, dass viele Zuschauer sich für uns begeistern und das schon über eine so lange Zeit! Ich bin aber genauso stolz auf Filme wie «Für immer Sonmer 90», die etwas weniger Menschen erreichen, aber mit genauso viel Liebe und Können ungewöhnliche Geschichten erzählen.Als Maja Maranow ausstieg, wusste niemand, dass sie bereits sehr krank war. Ich dachte einfach, sie braucht mehr Zeit und Raum für all die anderen Rollen, die sie gern spielen wollte. Umso größer war der Schock dann später. Im Team wird sie von allen vermisst, von mir bewundert und wir sprechen oft über sie.Das finde ich schon lange!Natürlich versorgen die Öffentlich/Rechtlichen uns alle mit Nachrichten, Shows und Filmen und Serien für die breite Masse - dafür bekommen sie ja auch unsere Gebühren, aber sie schaffen es dazu, packende Dramen, moderne und witzige Miniserien und innovative Formate wie z.B. «Wir» oder «Warten auf den Bus» zu entwickeln, das finde ich großartig!Eines Tages kamen Talentsucher zu uns in die Schule, ich war neun oder zehn Jahre alt, stellten sich vorne an die Tafel und pickten aus unseren Reihen einfach drei Kinder für Probeaufnahmen raus. Ich war eins von ihnen. Ich landete in einer Kinderkartei und wurde immer wieder - per Telegramm damals noch, es hatte ja in Ostberlin kaum jemand ein Telefon - zu Castings eingeladen. Und dann drehte ich 1985 den «Elterntauschladen» und zwei Jahre später «Die Weihnachtsgans Auguste», der bis heute jedes Jahr im Fernsehen läuft. Und durch verrückte Fügungen geriet ich mit 18 Jahren ohne Ausbildung nach einem Vorsprechen ans Deutsche Theater in Berlin. Ich kann es noch heute kaum glauben!Ich liebe liebe, liebe diese Art des Arbeitens! Die Vorbereitung für einen Improvisationsfilm besteht aus intensiven Gesprächen über die Figur, deren Herkunft und innere Konflikte und beim Dreh hast du: nichts. Nur den Moment. Und das Vertrauen, dass die richtigen Worte und Gefühle dich finden werden: Spielen ist ja sowieso ein Raum für „jeden Moment intensiv erleben“, aber bei dieser Art verzehnfacht sich das nochmal. Es ist wie ein Rausch.Auf den wunderbaren Roland Wiesnekker als Kommissar, der uns durch die Untiefen von Vertrauen, Verrat und Mutterliebe führt. Ich finde den Film unglaublich spannend, bewegend und toll erzählt.Klar, er hat ja ein paar legendäre Filme geschrieben, Hirschbiegels «Das Experiment» z.B., Richters «Die Grenze» oder auch unsere Schweiger-«Tatorte» von Christian Alvart!Wir sind kurz davor: im Juli ist wieder Drehstart in Berlin!Hm, schwierig, ich glaube, die größte Bandbreite verschiedenster Gefühle und Zustände konnte ich in «Der siebte Tag» von Roland Suso Richter zeigen, aber eigentlich ist es unfair, einen Film besonders herauszuheben - ich lieb sie doch alle :)