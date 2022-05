Stephanie Hsu macht bei «American Born Chinese» mit

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird zusammen mit Michelle Yeoh bei der Disney+-Serie auftreten.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet, wird Stephanie Hsu eine Gastrolle bei der neuen Disney+-Serieerhalten. Die Rolle bringt Hsu mit den bereits angekündigten Darstellern Michelle Yeoh und Ke Huy Quan zusammen, mit denen Hsu in dem Film «Everything Everywhere All at Once» mitspielte.Die Serie basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Gene Luen Yang und handelt von Jin Wang (Ben Wang), einem Teenager, der sein soziales Leben an der High School mit seinem Leben als Einwanderer zu Hause jongliert. Als Jin am ersten Schultag den Austauschschüler Wei-Chen (Jim Liu) kennenlernt, prallen ihre Welten aufeinander, und Jin wird in einen Kampf der chinesischen mythologischen Götter verwickelt. Die Themen Identität, Kultur und Familie ziehen sich wie ein roter Faden durch die Reihe.«American Born Chinese» wird von Kelvin Yu geschrieben und produziert, der auch als Showrunner fungiert. Melvin Mar, Jake Kasdan, Asher Goldstein, Erin O'Malley und Yang sind ebenfalls ausführende Produzenten. Destin Daniel Cretton fungiert als Regisseur und ausführender Produzent. Die Serie bringt auch Cretton und Yeoh wieder zusammen, die zuvor bei dem Marvel-Film «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» zusammengearbeitet haben. Das neue Format wird von 20th Television produziert.