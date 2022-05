Werbefinanzierter Netflix-Tarif könnte im Winter starten

Vermischtes

Inzwischen wird davon ausgegangen, dass man einen günstigeren Tarif schon im vierten Quartal 2022 abonnieren kann.

Wenn Millionen Menschen weiterhin Serien trotz Werbeunterbrechungen konsumieren, vielleicht sollte der Streamingsektor ebenfalls auf dieses Geschäftsmodell setzen. Netflix schiebt einen riesigen Schuldenberg vor sich her, der mit der Leitzinserhöhung von 0,5 Prozent noch dramatischer wirkt. Der werbefinanzierte VOD-Bereich könnte deshalb schon im vierten Quartal 2022 starten. Zunächst wollte man in den kommenden eins bis zwei Jahren einen vergünstigten Werbetarif starten.Offensichtlich hat das Unternehmen diesen Zeitplan beschleunigt: Wie die „New York Times“ unter Berufung auf zwei anonyme Quellen berichtet, informierte Netflix seine Mitarbeiter kürzlich in einem Memo über ein Zieldatum für das vierte Quartal für die werbegestützte Ebene. Ein Netflix-Vertreter lehnte eine Stellungnahme ab. "Diejenigen, die Netflix verfolgt haben, wissen, dass ich gegen die Komplexität der Werbung und ein großer Fan der Einfachheit des Abonnements bin", sagte Hastings im Netflix-Call zu den Quartalsergebnissen am 20. April. "Aber so sehr ich das auch befürworte, so sehr bin ich auch ein Fan der Wahlfreiheit der Verbraucher. Und den Verbrauchern, die gerne einen niedrigeren Preis hätten und werbetolerant sind, das zu geben, was sie wollen, macht sehr viel Sinn."Netflix habe "keine großen Zweifel, dass das Werbemodell funktioniert", fügte Hastings hinzu und verwies auf die AVOD-Tiers von Hulu und HBO Max sowie die bevorstehenden Pläne für Disney+ . "Ich bin sicher, dass wir einfach einsteigen und es herausfinden werden – im Gegensatz zu testen und es vielleicht zu tun oder nicht zu tun." Um die Einnahmen zu steigern, sucht Netflix außerdem nach Möglichkeiten, sich von den schätzungsweise über 100 Millionen Haushalten bezahlen zu lassen, die derzeit ein gemeinsames Passwort für den Zugriff auf den Dienst verwenden.