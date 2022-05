«Bauer sucht Frau International» kann starkes Ergebnis des Vortags nicht wiederholen

Quotennews

Dennoch präsentierte sich die Kuppelsoap diese Woche deutlich besser als noch in den vorherigen Folgen.



Dadurch dass RTL in diesem Jahr pro Woche zwei neue Ausgaben vonausgestrahlt hat, war der Sender gestern bereits bei der vorletzten Ausgabe angelangt. Zuletzt hatte das Interesse an der Staffel immer weiter abgenommen und war vor allem in der Zielgruppe deutlich abgerutscht. Gestern gelang mit 3,28 Millionen Fernsehenden nun ein plötzlicher Sprung auf den bisherigen Bestwert von starken 12,8 Prozent. Ähnlich sah es bei den 0,76 Millionen Jüngeren aus, die mehr als 200.000 Interessenten hinzugewannen und sich nun von akzeptablen 8,7 Prozent erstmals über den Senderschnitt auf 12,6 Prozent schoben.Dieser Erfolg konnte am gestrigen Abend nicht wiederholt werden, dennoch stand der Sender mit 3,17 Millionen Fernsehenden erneut gut da. So wurde mit hohen 12,1 Prozent Marktanteil auch der zweitbeste Marktanteil der Staffel ermittelt. In der Zielgruppe musste RTL ebenfalls wieder Federn lassen. Dennoch war mit 0,67 Millionen Umworbenen das Tief der vorherigen Woche überwunden und es kamen zumindest passable 10,4 Prozent Marktanteil zustande.Nachdem das neue Formatin der Vorwoche mit der ersten Hälfte der 1980er Jahre gestartet war, standen gestern die Jahre 1985 bis 1989 im Fokus. Laura Wontorra und Sasha blicken auf Schlagzeilen, Musik sowie TV- und Kinoerlebnisse dieser Zeit. Mit 0,82 Millionen Interessenten sowie einer mäßigen Quote von 5,7 Prozent hatte die Sendung gegenüber der Vorwoche leichtverloren. Die 0,23 Millionen Werberelevanten steigerten sich hingegen auf ausbaufähige 6,5 Prozent.