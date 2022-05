Panagiota Petridou renoviert nun bei Sat.1 Gold

TV-News

Die ehemalige VOX-Moderatorin wird im Juni bei Sat.1 Gold zur Gutshausretterin.

Über Jahre hatte Panagiota Petridou einen festen Platz im VOX-Programm, doch der Kölner Sender beendete im vergangenen Jahr ihr Format «biete Rostlaube, suche Traumauto». Für Petridou folgte eine Anstellung bei RTLZWEI als «Retourenjäger». Nun wechselt die Moderatorin zu Sat.1 Gold und moderiert dort ab Donnerstag, 2. Juni, das Renovierungsformat. Darin begleitet sie Immobilienbesitzer, die ein ganz besonderes Objekt sanieren und vor dem Verfall retten möchten.Es handelt sich dabei um verlassene Rittergüter, ehrwürdige Gutshöfe oder verfallene Schlösser, die überall in Deutschland für einen vermeintlichen Schnäppchenpreis zu haben sind. Die eigentliche Stange Geld kommt dann erst mit den Renovierungsarbeiten, die das Anwesen verschlingt. Deshalb packt auch Petridou mit an und greift gerne selbst zum Spachtel und verputzt alte Wände. Sat.1 Gold zeigt die Produktion aus dem Hause Janus TV immer donnerstags um 20:15 Uhr.Im Anschluss, um 21:15 Uhr, gehtmit einer Doppelfolge an den Start. Um 23:15 Uhr startetund rundet somit den Heimwerker-Abend beim Spartensender gebührend ab.