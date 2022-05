Crossmediale Redaktionen: RTL News stellt Führungsteam auf

Vermischtes

Insgesamt besteht das neu aufgestellte Führungsteam aus 14 Chefredakteuren, die an Stephan Schmitter berichten. Aufgeteilt ist die Struktur in fünf Ressorts.

Die Fusion zwischen RTL Deutschland und Gruner + Jahr ist zwar seit Jahresbeginn formal abgeschlossen, doch hinter den Kulissen herrscht weiter reger Betrieb, um die beiden Marken miteinander zu verzahnen. Erste Schritte sind bereits durch «Chefkoch TV» im Fernsehen sichtbar geworden, nun hat sich die Nachrichtensparte RTL News neu sortiert. Fortan bilden 14 Chefredakteure aus TV, Print und Digital ein neues Führungsteam, das in fünf Ressorts unterteilt ist. Dadurch soll die crossmediale Zusammenarbeit gefördert und organisiert werden. Die Chefredakteure berichten an den RTL NEWS-Geschäftsführer Stephan Schmitter. Besetzt wurden die Stellen vornehmlich mit Personen aus dem eigenen Haus.So finden sich einzig in der Chefredaktion „Reportage, Dokumentation & Investigativ“ mit Stephanie McClain und Gregor Peter Schmitz zwei Namen, die erst kürzlich zum Unternehmen hinzugestoßen sind. Komplettiert wie dieses Ressort von Lotte Lang und Michael Wulff. Schmitz wird als Vorsitzender der Chefredaktion des ‚stern‘ die Marke führen und crossmedial erweitern. Unter der Führung von Stephanie McClain wird die Marke «stern TV» weiter ausgebaut, wie jüngst mit dem Start von «stern TV am Sonntag». Michael Wulf und Lotte Lang verantworten und entwickeln sowohl für die Primetime bei RTL als auch für Streaming und weitere Angebote der Gruppe Themen und Formate aus den Bereichen Factual Entertainment, Dokumentation/Reportage, Spezials sowie investigative Formate wie «Team Wallraff» oder das RTL-Magazin «Extra».Jutta Bielig-Wonka, Gerhard Kohlenbach und Wolf-Ulrich Schüler übernehmen die Chefredaktion „Nachrichten & Gesellschaft“, in der TV-Formate wie «RTL Aktuell», «RTL Direkt» oder «VOX News», aber auch die Digitalangebote rtl.de, ntv.de und stern.de gebündelt werden. Das Trio verantwortet zugleich die crossmedialen Ressorts Politik, Nachrichten & Wetter und Sport. Sonja Schwetje und Horst von Buttlar leiten die Chefredaktion „ntv, Wirtschaft & Wissen“, wobei Schwetje unverändert Chefredakteurin von ntv bleibt. Unter der Führung des Duos arbeiten zudem die Ressorts Wirtschaft und Wissen.Die Chefredaktion Leute & Leben übernehmen Doris Brückner, Brigitte Huber und Martin Gradl, der zusätzlich stellvertretender Geschäftsführer von RTL NEWS bleibt. Sie verantworten informative und unterhaltende Angebote wie das RTL-Morgenschiene, das RTL-Mittagsmagazin «Punkt 12», «Explosiv», «Exclusiv» und «Prominent!» sowie die Zeitschrift ‚Gala‘, das im Sommer auch ins Fernsehen kommen soll. Hinzu kommen weitere G+J-Titel wie ‚Barbara‘ oder ‚Guido‘ sowie deren Digitalauftritte. In dieser Chefredaktion liegt zudem die Verantwortung für die Ressorts VIP und Life. Christina Gath und Jan Spielhagen leiten die Chefredaktion „Wohnen & Genuss“, zu der unter anderem ‚Schöner Wohnen‘, ‚Essen & Trinken‘, aber auch ‚Chefkoch‘ und ‚Guidos Deko Queen‘ zählen. Zudem gehören die Blueberry Foodstudios zu diesem Bereich.„Bei uns entsteht Aufbruch: Wir schaffen die Redaktion für Deutschland, die verlässliche Informationen für jede und jeden anbietet. Mit Inhalten und Marken, die die Menschen lieben und denen sie vertrauen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Chefredakteur:innen und ebenso mit allen anderen Kolleginnen und Kollegen, jede und jeder ein Spezialist auf seinem oder ihrem Gebiet. Und weitere Talente sind uns herzlich willkommen“, erklärt Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS und Chief Journalistic Content Officer RTL Deutschland. Die Chefredaktionsteams übernehmen ihre Aufgaben von sofort an. Sie entwickeln nun die weitere Organisation und Struktur ihrer Bereiche und Ressorts. In den Verantwortlichkeiten für die Printmarken ändert sich durch die neue Organisation nichts. Die Redaktionen der Deutschen Medienmanufaktur (u.a. ‚Landlust‘, ‚Living at Home‘) und von ‚11Freunde‘ bleiben unverändert.Ein Name fehlte in der Aufzählung bisher: Floran Gless, der seit Anfang 2019 einer der beiden Chefredakteure des ‚stern‘ war. Er verlässt RTL Deutschland auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen, um sich neuen Aufgaben zu widmen, wie es in einer Mitteilung heißt. Wie bereits erwähnt übernimmt Gregor Peter Schmitz dessen Aufgaben. Anna-Beeke Gretemeier, die seit Anfang 2019 Chefredakteurin der Marke ist, wird nach Mutterschutz und Elternzeit auf ihre Position als ‚stern‘-Chefredakteurin zurückkehren.„Ich danke Florian Gless im Namen des gesamten Unternehmens herzlich für seine hervorragende Arbeit, nicht nur beim ‚stern‘, sondern auch als Chefredakteur von ‚P.M.‘ und ‚National Geographic‘ sowie als Publisher der Wissen-Gruppe. Als Chefredakteur hat er den ‚stern‘ mit Leidenschaft und Innovationsgeist mitgeprägt und zu einer modernen, zukunftsfähigen Medienmarke entwickelt. Wir bedauern Florians Ausscheiden sehr und wünschen ihm für seine zukünftigen Pläne von Herzen alles Gute“, so Stephan Schmitter.