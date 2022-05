Menschen mit Down-Syndrom in Küche und Service: Mälzer startet VOX-Doku-Serie

TV-News

Im Herbst soll «Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer» auf Sendung gehen. Darin werden 13 Menschen mit Down-Syndrom bei ihrer möglichst selbständigen Arbeit im Restaurant begleitet.

Das Credo von Starkoch Tim Mälzer lautet, dass in der der Gastronomie Platz für jedes Talent und jeden Charakter sei, deshalb hat sich das VOX-Gesicht und dessen Sender ein neues Format ausgedacht, das derzeit produziert wird. Die dreiteilige Doku-Serie wird dabei inklusiv sein, denn inwerden 13 Menschen mit Down-Syndrom einen Monat lang in dem seit dem 4. Mai eröffneten Restaurant möglichst selbstständig in den Bereichen Service und Küche arbeiten. Nach dem RTL+-Spielfilm «Weil wir Champions sind» ist es das nächste Projekt aus Köln mit einem inklusiven Ansatz.Im Vorfeld ihres Tätigkeits-Beginns haben die Teilnehmer an der Akademie „Himmelreich“, eine Einrichtung der Diakonie, die seit über 15 Jahren Menschen mit Behinderungen für den ersten Arbeitsmarkt qualifiziert, eine zweimonatige Ausbildung durchlaufen. Unterstützt wird das Projekt zusätzlich von André Dietz, Schauspieler und Vater einer Tochter, die mit dem Angelman-Syndrom zur Welt kam. „In den vergangenen zwei Monaten konnte ich erleben, wie jeder aus dem Team an den Herausforderungen des Projekts gewachsen ist und seinen ganz eigenen Platz in der Crew zwischen Kochen und Service gefunden hat“, so Dietz.„Was mich ganz persönlich an diesem Projekt reizt: Wir versuchen hier etwas auf die Beine zu stellen, was es so noch nie gegeben hat und hoffentlich über die Sendung hinaus eine Wirkung auf den Arbeitsmarkt und den Umgang mit Menschen mit Behinderung haben wird“, erklärt Tim Mälzer. VOX plant die Ausstrahlung der drei Folgen, die von Vitamedia Film produziert werden, im kommenden Herbst.