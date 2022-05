Peacock dreht «Mrs. Davis» mit Jake McDorman

US-Fernsehen

Die neue Serie wird zusammen mit Betty Gilpin aufgezeichnet.

Jake McDorman wird neben Betty Gilpin in, der kommenden Peacock-Dramaserie von Tara Hernandez und Damon Lindelof, mitspielen. NBCUniversal gab die Besetzung von McDorman am Montagmorgen bekannt. McDorman wird den Ex-Freund von Gilpins Hauptfigur spielen, die eine Nonne ist, die gegen eine allmächtige künstliche Intelligenz antritt. Auch McDormans Figur hat böses Blut mit der technologischen Macht.Über weitere Details der Handlung wird noch Stillschweigen bewahrt, aber Peacock hat die Serie als "eine Erkundung von Glauben und Technologie" beschrieben. McDorman hat in letzter Zeit unter anderem Hauptrollen in Hulus Medizin-Drama-Miniserie «Dopesick» und National Geographics historischer Weltraumserie «The Right Stuff» gespielt.Tara Hernandez («The Big Bang Theory», «Young Sheldon») fungiert als Showrunnerin, ausführende Produzentin und Co-Autorin bei «Mrs. Davis», während Damon Lindelof («The Leftovers», «Watchmen», «Lost») als Co-Autor und ausführender Produzent fungiert. Eugene Kelly fungiert ebenfalls als ausführender Produzent, zusammen mit Owen Harris («Black Mirror: San Junipero», «Brave New World»). Darüber hinaus wird Kelly auch bei mehreren Episoden der Serie Regie führen, darunter auch bei der ersten Folge. «Mrs. Davis» kommt von Warner Bros. Television, wo sowohl Hernandez als auch Lindelof derzeit unter Gesamtverträgen stehen.