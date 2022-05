Sony schnappt sich «Beasts and Beauty: Dangerous Tales»

International

Das Buch, das bei CarperCollins veröffentlicht wurde, soll als Serie umgesetzt werden.

Sonys auf Literaturverfilmungen spezialisierte Einheit 3000 Pictures hat einen Vertrag über die Rechte an dem Bestsellervon Soman Chainani abgeschlossen, um daraus eine Mini-Serie zu machen.Als das Buch im September 2021 bei HarperCollins Children's Books veröffentlicht wurde, war es über Nacht ein ‚New York Times‘-Bestseller und wurde seitdem in 13 Ländern weltweit verkauft. Das Werk ist eine Sammlung von zwölf Märchen, die neu interpretiert wurden, um eine neue Ära widerzuspiegeln, und spinnt die Geschichten, die Sie kennen und lieben, zu spannenden Abenteuern voller Geheimnisse, Magie und rebellischer Herzen.Chainani schreibt den Pilotfilm und ist als ausführender Produzent an dem Projekt beteiligt. Joe Roth und Jeff Kirschenbaum von Roth/Kirschenbaum Films sind als ausführende Produzenten tätig, Alyssa Altman ist Co-Executive Producer. Elizabeth Gabler und Aislinn Dunster beaufsichtigen das Projekt für 3000 Pictures.