Spezialwoche bei «Lenßen übernimmt» in Kooperation mit dem Weißen Ring

TV-News

Die bundesweite Opferhilfeorganisation arbeitet mit dem TV-Anwalt und seinem Team zusammen, um den Opfern von Kriminalität und Gewalt eine Stimme zu geben.



Ingo Lenßen ist seit 21 Jahren bei Sat.1 zu sehen und hilft, wo er gebraucht wird, sei es bei Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung, sexueller Belästigung, Entmündigung oder vielem mehr. Das Team hinter dem TV-Anwalt unterstützt seine Mandanten dabei, wieder in den Lebensalltag zu finden. Nun entstanden unter dem Titelneue Sonderausgaben, die in einer Spezialwoche vom 16. bis zum 20. Mai jeweils ab 18.00 Uhr ausgestrahlt wurden. Für die fünf Fälle kooperierte das Team mit dem Weißen Ring, einer Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien.„Die Situation von Kriminalitätsopfern zu verbessern, ist unser aller gesellschaftliche Pflicht und Ingo Lenßen sowie dem gesamten Team von «Lenßen übernimmt» ein Herzensanliegen. In Zusammenarbeit mit dem wunderbaren Team des WEISSEN RINGS, Deutschlands größter Opferschutzorganisation, ist es uns gelungen, Opfern eine Stimme zu geben. Natürlich ist die Ausstrahlung der Spezialwoche mit der Hoffnung verbunden, präventiv zu beraten und Zuschauer:innen, die selbst zum Opfer wurden, Mut zu machen sich Hilfe zu suchen“, äußerte sich Nadia Wölfel, die Produzentin von UFA Serial Drama.In den neuen Folgen wird eine junge Bürokauffrau Opfer einer Vergewaltigung, nachdem ihr K.O.-Tropfen verabreicht wurden, ein Ex-Freund wird zum Stalker, der keine Grenzen kennt und es wird ein Streit ums Sorgerecht behandelt. Zudem werden Themen wie häusliche Gewalt und Mobbing an der Schule behandelt. Seit Ende April sind 100 neue, reguläre Folgen der Serie angelaufen, die unter der Woche um 18.00 Uhr und 18.30 Uhr in Sat.1 gesendet werden.