Schwacher VOX-Nachmittag gefolgt von besserer Primetime

Sonst begeistern die Nachmittags-Formate beim Sender mit der Roten Kugel, während die Primetime Sorgen bereitet. Gestern war das genau umgekehrt.

An so mancher Stelle wurde bereits formuliert, dass VOX sich warm anzuziehen habe, wenn der Vorabend und die Nachmittags-Shows mal nicht mehr ankommen. Vielleicht, war diese Einschätzung jedoch gar nicht so richtig. Gestern ergab sich ein, aus Quoten-Sicht, seltsamer Tag für VOX. Doch erst zu letztem Samstag. Aus dem samstäglichen-Marathon kamen zur letzten Folge noch 0,5 Millionen Zuschauer zusammen, der Marktanteil war mit 4,5 Prozent hier noch etwas dünn. Die Zielgruppe lag zwischen 16 und 17 Uhr in der letzten Woche bei 5,8 Prozent und 0,13 Millionen Umworbenen. Dann begann jedoch der Siegeszug der Tier-VOX-Formate. Beginnend mit, gefolgt vonund. Die Reichweite verbesserte sich von Show zu Show über 0,75 auf 0,92 und schließlich auf 0,95 Millionen Zuschauer. Der Uhrzeit geschuldet, machten die Marktanteile eine kleine Achterbahnfahrt durch und stiegen erst auf 6,2 Prozent, fielen dann jedoch auf 5,9 und schließlich 4,8 Prozent.Nahezu identisch präsentierte sich die Zielgruppe mit steigender Reichweite von 0,19 auf 0,23 und 0,24 Millionen Umworbene, gepaart mit einem sinkenden Marktanteil von 8,7 auf 8,5 und noch 6,5 Prozent vor der Zielgruppe. Dann kam die Primetime, die mit «Härtetest - Die Prüfung meines Lebens» vor 0,4 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,0 Prozent bodenlos enttäuschte. Die Zielgruppe war da nicht besser, 0,2 Millionen Umworbene holten immerhin 4,6 Prozent. Womit wir bei dem gestrigen Samstag wären. Schon mit der letzten Folge «Shopping Queen» lief es nicht richtig rund. Es kamen lediglich 0,34 Millionen Zuschauer zusammen, der Marktanteil zeigte lediglich 3,3 Prozent an. Auch die Zielgruppe war erschreckend dünn mit 3,4 Prozent Marktanteil und 0,07 Millionen Umworbenen.Somit keine guten Vorzeichen für den VOX-Vorabend. «Der Hundeprofi» steigerte das Ganze auf im Vergleich zu letzter Woche klar schwächeren 0,58 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,2 Prozent. Die Zielgruppe landete bei immerhin 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen und einem dennoch schwachen Marktanteil von 5,5 Prozent. «Hundkatzemaus» kam auf 0,68 Millionen Zuschauer und 0,16 Millionen Umworbene, sodass die Marktanteile sich auf insgesamt 4,8 Prozent und 5,8 Prozent am Zielgruppen-Markt stellten. «Die Pferdeprofis» kamen noch immerhin auf 0,78 Millionen Zuschauer und 0,2 Millionen Umworbene. Die Quoten machten jedoch mit 4,1 und 5,6 Prozent bereits Sorgen. Das Naheliegendste wäre jetzt, wenn auch die Primetime einen schwachen Abend erwischen würde, oder? Falsch!holte mit 0,69 Millionen Zuschauern klar mehr, als das Doku-Format in der Vorwoche. Auch der Marktanteil, wenn auch nicht gut, zeigte bessere 3,2 Prozent. Die Zielgruppe steigerte sich auf 0,26 Millionen Umworbene und konnte so einen Marktanteil von immerhin 5,1 Prozent markieren.