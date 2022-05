VOX zeigt neue «Hot oder Schrott»-Promi-Ausgaben

TV-News

In Vorbereitung auf die zweite «Tonis Welt»-Staffel wiederholt VOX den Film «Club der roten Bänder – Wie alles begann».

Noch bis einschließlich 15. Mai wird am Sonntagabend bei VOX mit Steffen Henssler gekocht, der im Staffelfinale von «Grill den Henssler» gegen Pierre M. Krause, Bruce Darnell und Lukas Podolski antritt. Eine Woche später liefert sich dann ein Duell mit dem anderen VOX-Sternekoch Tim Mälzer in einer neuen Folge von «Mälzer und Henssler liefern ab!». Doch dann ruhen vorerst die Kochlöffel beim Sender mit der roten Kugel. Ab dem 29. Mai füllt VOX seine Sonntags-Primetime mit neuen Folgen vonDrei Folgen hat der Kölner Sender angekündigt, in denen jeweils prominente Paare Alltagsgegenständen auf den Zahn fühlen sollen. So kocht testet beispielsweise «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi mit seiner Tochter die kleinste Unterwasserdrohne der Welt und Reality-TV-Star Jürgen Milski kocht mit seinem Bruder Schinken. Dschungelkönig Filip Pavlovic versucht mit einer Gesichtsmaske eine gute Figur zu machen. Außerdem stellen Ralph Morgenstern und Sükrü Pehlivan ihre Kochkünste unter Beweis. Außerdem werden Noah Pehlivan, Kader Loth, Désirée Nick , Guildo Horn, Addi Mollig, Jadwiga Schmitt, Sabrina Mockenhaupt, Markus Mockenhaupt, Boris Lastro, Olivia Jones und Dennis Schmidt zu sehen sein.In Vorbereitung auf die zweite Staffel von, die am Mittwoch, 8. Juni, debütiert, zeigt VOX eine Woche zuvor erneut den Film. Damit ist Ivo Kortlang als Toni Vogel bereits am 1. Juni im Programm. Der Film debütierte im vergangenen Jahr bei VOX und generierte mit einer Gesamtreichweite von 1,46 Millionen Zuschauern einen Zielgruppenmarktanteil von guten 8,8 Prozent. Auch damals folgte «Tonis Welt» eine Woche später auf das Drama. Die ersten acht «Tonis Welt»-Folgen kamen allerdings nie über die 6,5-Prozentmarke bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.