Twitter kooperiert mit FOX Sports

Vermischtes

Außerdem kündigte der Kurznachrichtendienst Deals mit E! und anderen Firmen an.

Obwohl Elon Musk demnächst Twitter kaufen möchte, setzt das Unternehmen seine Neuerungen fort. Erst in dieser Woche hat man ein Feature veröffentlicht, das ermöglicht, dass man nur für gewisse Anhänger tweetet. Am Mittwochabend versuchte Twitter, bei seiner NewFronts-Präsentation die Anleger und Nutzer mit neuen Inhalten zu überzeugen. "Es war ein ruhiger Monat bei Twitter", sagte JP Maheu, VP of Global Client Solutions, zu Beginn der Präsentation mit einem Augenzwinkern. "Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, um Sie alle zusammenzubringen."Die größte Neuigkeit bei Twitter war die neue Partnerschaft mit Fox Sports, das exklusive Inhalte für alle Spiele der kommenden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 (21. November bis 18. Dezember) und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien und Neuseeland 2023 (20. Juli bis 20. August 2023) produzieren und auf der Plattform verbreiten wird. Im Rahmen der Vereinbarung mit Twitter wird Fox Sports zum ersten Mal Vorschauen auf die Spiele, Highlights nahezu in Echtzeit und Live-Shows vor den Spielen der Weltmeisterschaft 2022 und 2023 exklusiv für Twitter über @FOXSports und @FOXSoccer präsentieren. Die Produktionen werden Analysen von Fox-Sports-Persönlichkeiten enthalten, einschließlich interaktiver Fragen und Antworten und wöchentlicher Live-Audio-Events in Twitter Spaces.Fox Sports erklärte, dass der Twitter-Pakt die Einschaltquoten für die WM-Spiele und die Berichterstattung auf Fox, FS1, der Fox Sports App und foxsports.com erhöhen und das Engagement auf Twitter selbst steigern werde. "Diese neuen Angebote werden den Fans das Erlebnis einer Fußball-Weltmeisterschaft bieten, egal wo sie sind, indem sie sie mit einem Vorgeschmack auf die Spannung bei der Stange halten und sie gleichzeitig ermutigen, zu twittern und den Rest des Spiels auf Fox Sports zu verfolgen", sagte Edward Hartman, SVP für digitale Partnerschaften und Wetten bei Fox Sports.Das Unternehmen kündigte außerdem neue und erweiterte Verträge mit E! News, der WNBA, Condé Nast, Essence und Sean "Diddy" Combs' Revolt. E! News wird eine speziell für Twitter konzipierte Livestreaming-Show «While You Were Streaming» starten, die von der TV-Persönlichkeit Danielle Robay moderiert wird, die mit wechselnden Gästen über die größten Shows des der aktuellen Zeit berichten wird.