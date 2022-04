Bad Bunny wird neuer Marvel-Held

Kino-News

Der Spielfilm «El Muerto» soll Anfang des Jahres 2024 erscheinen.

Benito Antonio Martínez Ocasio, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Bad Bunny, wurde als neuester Marvel-Held im Portfolio der Superhelden von Sony Pictures gecastet – und wird die Hauptrolle in der eigenständigen Comic-Verfilmungübernehmen. Der Kinostart wurde auf den 12. Januar 2024 terminiert."El Muerto zum Leben zu erwecken ist einfach unglaublich ... so aufregend", sagte der Rapper, der unter anderem für Lieder wie „Dákiti“ bekannt ist, und fügte hinzu, dass er als Wrestling-Fan aufgewachsen sei. El Muerto, der in den Comics als Juan-Carlos Estrada Sanchez bekannt ist, ist ein Wrestler, dessen Kräfte durch seine Vorfahren in Form einer Maske weitergegeben werden (die ihm laut der offiziellen Marvel-Website übermenschliche Kräfte verleiht). In früheren Comic-Erzählungen ist El Muerto mit Spider-Man selbst in den Ring gestiegen. Auf der CinemaCon deuteten die Verantwortlichen von Sony an, dass Ocasio einen Antihelden darstellen wird, der kurz davor steht, die Macht seines Vaters zu erben.Ocasio, der von Sanford Panitch, Präsident der Sony Motion Pictures Group, auf der CinemaCon, der jährlichen Versammlung von Kinobesitzern in Las Vegas, vorgestellt wurde, wird der erste Latino-Schauspieler sein, der die Hauptrolle in einem Marvel-Live-Action-Film spielt.