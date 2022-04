«Mario Barth deckt auf» startet wieder ordentlich

Quotennews

Letztes Jahr startete «Mario Barth deckt auf!» im April erfolgreich - im November ging es als Flop zu Ende. Wie fängt dieses RTL-Jahr mit Mario an?

Eine Woche früher als im letzten Jahr startete gestern die neue Staffel der RTL-Show. Im vergangenen Jahr 2021 schaffte es das Format auf ganze acht Ausstrahlungen, wobei zumeist Ergebnisse jenseits der 2,5 Millionen Zuschauer insgesamt erzielt werden konnten. In der Zielgruppe ist die Rechnung eine etwas andere, denn bei exakt der Hälfte der Shows knackte Mario Barth die 1-Million-Marke in der Zielgruppe, in den restlichen vier Shows fiel er darunter. Völlig aus dem Schnitt fiel zum einen die Show aus dem Juni 21, als nur 1,35 Millionen Zuschauer und 0,52 Millionen Umworbene einschalteten und jene letzte Show aus dem November 21, als 1,57 und 0,71 Millionen Zuschauer vermeldet werden konnten. Ab der Jahresmitte lief es bei Barth und RTL also nicht mehr hundertprozentig rund, wie startet also das neue Aufdeck-Jahr?Mit erneut guten Zahlen! Insgesamt holte das Primetime-Show-Format gestern gute 2,29 Millionen Zuschauer und damit einen sicheren Marktanteil von 8,4 Prozent. Gleichzeitig präsentierte sich die klassische Zielgruppe mit starken 0,96 Millionen Zuschauern, wodurch der Kölner Sender einen entsprechenden Marktanteil von 14,6 Prozent einfuhrt. Ein Start nach Maß also, den RTL auch am weiteren Abend fortführte. Nach der Primetime-Show holte sichmit 1,44 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,5 Prozent einen gewohnt ordentlichen Abend, die Zielgruppe verweilte mit 9,6 Prozent Marktanteil, verursacht 0,56 Millionen Umworbene.Den RTL-Abschluss des Tages lieferte dannvor noch 1,29 Millionen Zuschauern und mittlerweile 0,42 Millionen Umworbenen. Somit endete der Tag in Köln mit einem durchweg verträglichem Marktanteil von 8,2 Prozent, während sich der Sender am Markt der Zielgruppe mit 10,6 Prozent breitmachen konnte. Für «Mario Barth deckt auf!» bleibt nur die Frage, ob ein weiteres Jahr guten Leistungen zum Auftakt, Stück für Stück weniger gute folgen werden.