Urteil: «Walking Dead»-Produzenten wurden nicht betrogen

Wirtschaft

Seit Jahren kündigte sich ein Urteil an, dass die Produktionsfirma hinter der Erfolgsserie die Produzenten nicht angemessen bezahlt.

Endlich ist ein Streitthema besiegelt: Ein Richter entschied am Mittwoch, dass mehrere Produzenten vonnicht von AMC Networks um ihre Gewinne betrogen wurden. Damit rückt der langjährige Rechtsstreit um die Erfolgsserie näher an sein Ende. Richter Daniel J. Buckley wies die Behauptung der Produzenten zurück, AMC Networks habe die Definition des Begriffs "Gewinn" in ihren Verträgen umgedreht, um den größten Teil der Gewinne aus der Serie für sich zu behalten.Die Produzenten – Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert, Charles Eglee und Glen Mazzara – reichten erstmals 2017 Klage ein, vier Jahre nachdem der Schöpfer der Serie, Frank Darabont, der nach der ersten Staffel gefeuert wurde, eine ähnliche Klage gegen AMC eingereicht hatte. Darabont und seine Agentur CAA gewannen im Juli letzten Jahres einen Vergleich in Höhe von 200 Millionen Dollar.Doch AMC kämpft weiter gegen Kirkman – den Comic-Schöpfer hinter der Serie «The Walking Dead» – und die anderen Produzenten vor einem Gericht in Los Angeles. Im Juli 2020 entschied Buckley nach einem "Miniprozess", bei dem es um die angemessene Definition der "modifizierten bereinigten Bruttoeinnahmen" (MAGR) ging, zugunsten von AMC. In diesem Urteil stellte Buckley fest, dass die Bedingungen des Vertrags zwischen den Produzenten und AMC klar, eindeutig und rechtsverbindlich waren."Ein großer Teil der Argumentation der Kläger in Bezug auf die stillschweigende Vereinbarung basiert auf der nicht belegten Annahme, dass ein Vorteil ihrer Vereinbarung eine positive MAPR war, die immer zu einer bedingten Vergütung für jedes Jahr führte", schrieb Buckley. "Die Kläger führen keine Vertragssprache an, die diese Annahme stützt, und die Kläger haben zugestimmt, an die MAGR-Klausel der Beklagten gebunden zu sein."