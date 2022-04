Rob Lowe dreht neue Netflix-Comedy

US-Fernsehen

Der bekannte Schauspieler arbeitet mit dem Schöpfer von «Santa Clarita Diet» zusammen.

Rob Lowe und sein Sohn, John Owen Lowe, haben sich mit Victor Fresco für die Netflix-Comedy-Seriezusammengetan, wie das Fachblatt „Variety“ berichtet. Die Lowes werden die Hauptrolle in der Serie spielen und haben sie auch zusammen mit Fresco entwickelt, wobei alle drei als ausführende Produzenten fungieren.Die Serie spielt in einem hochmodernen Biotech-Forschungsunternehmen und handelt von einem introvertierten, sozial herausgeforderten Sohn, der für seinen sehr erfolgreichen, exzentrischen Vater arbeitet, um ihn vor einer Katastrophe zu bewahren. Der Film ist inspiriert von der Social-Media-Beziehung von Rob und John Owen, in der John Owen seinen Vater oft trollt."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Victor, Rob und John Owen", so Tracey Pakosta, Netflix' Leiterin der Comedy-Abteilung. "Die drei – und ihre wahnsinnig witzige, intelligente Sensibilität – passen perfekt in unser wachsendes Angebot an Comedys." John Owen hat zuvor an der Seite seines Vaters in der FOX-Comedyserie «The Grinder» und dem Netflix-Film «Holiday in the Wild» mitgewirkt. Er hat auch als Autor bei «9-1-1: Lone Star» gearbeitet und mehrere Episoden geschrieben.