«Locke and Key» wird mit Staffel drei enden

US-Fernsehen

Gute Nachricht: Netflix setzt auf eine dritte Staffel, die die Serie abschließen soll.

Der aus Los Gates stammende Streamingdienst Netflix wird seine Hitserienach dem Ende der dritten Staffel beenden. Basierend auf den gleichnamigen Comicbüchern folgt «Locke and Key» den drei Locke-Kindern, die nach dem Tod ihres Vaters von Seattle zu seinem Familienhaus in Massachusetts ziehen.Schon bald entdecken sie magische Schlüssel, die im ganzen Haus – passenderweise Keyhouse genannt – versteckt sind und mit denen sie geheime Türen öffnen können. Doch auch eine dämonische Präsenz ist auf der Suche nach den Schlüsseln. Staffel drei der Fantasy-Horror-Serie soll noch in diesem Jahr auf dem Streamer erscheinen.Die Co-Showrunner und ausführenden Produzenten Carlton Cuse und Meredith Averill erklärten in einem Statement: "Als wir mit der Arbeit an der Serie begannen, hatten wir das Gefühl, dass drei Staffeln die ideale Länge sind, um die Geschichte der Familie Locke und ihrer Abenteuer im Keyhouse zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen. Als Geschichtenerzähler sind wir dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, unsere Version von Joe Hills und Gabriel Rodriguez' unglaublicher Geschichte genau so zu erzählen, wie wir es wollten. Die magischen Schlüssel behalten wir allerdings für unseren persönlichen Gebrauch."In «Locke and Key» spielen Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Petrice Jones, Laysla De Oliveira, Griffin Gluck, Aaron Ashmore, Hallea Jones und Brendan Hines.