Blockbuster-Battle

Zur Auswahl stehen am Sonntagabend drei grundverschiedene Stoffe, denn während ProSieben auf Science-Fiction setzt, gibt es bei RTL «Dr. Dolittle» zu sehen und RTLZWEI legt sein Schicksal in die Hände von Bella Thorne und Patrick Schwarzenegger.

(RTL, 20:15 Uhr)Der einst berühmte Dr. Dolittle hat sich nach dem Tod seiner Frau Lily ganz zurückgezogen und lebt mit seinen Tieren hinter den hohen Mauern seines Anwesens. Doch als die junge englische Königin Victoria schwer erkrankt, kann nur er ihr helfen. Gemeinsam mit seinem Arzthelfer Tommy und einigen tierischen Gefährten, mit denen er sprechen kann, reist er zu einer sagenumwobenen Insel, auf der es angeblich ein Heilmittel gibt. Quotenmeter fand den Film vor zwei Jahren „okay“ und zog dieses Fazit : „Hier und da holpert es und poltert es, was angesichts der schwierigen Produktionsgeschichte kein Wunder ist. So mancher Gag ist schon von Anfang an ausgereizt und ausgerechnet das große Finale ist der ärgste Schwachpunkt von «Die fantastische Reise des Dr. Dolittle».“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 3IMDb User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Der actiongeladene siebte Teil der "X-Men"-Reihe von Regisseur und Drehbuchautor Simon Kinberg: Ein Zwischenfall bei einem Rettungseinsatz im Erdorbit zwingt Jean Grey, enorme Mengen Energie zu absorbieren. Diese verstärken nicht nur die telekinetischen Kräfte der Mutantin, so dass diese zur Gefahr für sie und andere werden, sondern durchbrechen auch eine von Professor X errichtete mentale Barriere, die Jean vor ihrer Vergangenheit schützen soll. Zum Kinostart vor drei Jahren urteilte Quotenmeter so über den Sci-Fi-Film : „Auch wenn „X-Men: Dark Phoenix“ nicht zwingend einen klassischen Bösewicht gebraucht und dem Finale eine Reduktion der Computereffekte gut getan hätte, ist der vorerst letzte Film aus dem Mutantenuniversum eine gelungene emotionale Auseinandersetzung mit inneren Konflikten, die viele neue Diskussionsansätze rund um die bekannten Figuren bietet und noch dazu angenehm kurzweilig ist.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die Liebe zur Musik und das Talent hat die 17-jährige Katie von ihrer früh verstorbenen Mutter geerbt. Tagsüber komponiert sie Songs auf der Gitarre und beobachtet ihren Schwarm Charlie schüchtern aus der Ferne, abends tritt sie als Straßenmusikerin auf. Als der gutaussehende Skater zufällig einen Auftritt Katies sieht, verliebt er sich Hals über Kopf in sie. Schnell kommen sich die beiden näher, doch was Charlie nicht weiß: Katie leidet seit ihrer Geburt an einer seltenen Krankheit, die jegliches Sonnenlicht zur tödlichen Gefahr macht und sie tagsüber an ihr Zuhause fesselt. Nur ihr alleinerziehender Vater Jack und ihre beste Freundin Morgan kennen Katies Geheimnis. Beflügelt von der neu entfachten Liebe, beschließt Katie jedoch zum ersten Mal in ihrem Leben, sich nicht mehr länger von ihrem Schicksal bestimmen zu lassen. Sie genießt Charlies Liebe und lässt sich von seiner Lebenslust und Leidenschaft mitreißen. Irgendwann ist es allerdings unausweichlich: Sie muss Charlie mit der Wahrheit konfrontieren, dass sie anders ist als andere Mädchen. Quotenmeter verspricht „für die Zielgruppe ein echtes Erlebnis“, denn: „Eigentlich ist «Midnight Sun – Alles für Dich» eine generische Teenie-Lovestory, die die meiste Zeit nicht vom vorhersehbaren Genrestandard abweicht. Doch die beiden bezaubernden Hauptdarsteller, viele wundervoll-lebensechte Einzelszenen und ein überraschendes Finale machen den Film zu mehr als bloßer Durchschnittsware.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 7