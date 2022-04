Leonine lizensiert drei TV-Formate nach Finnland, Frankreich und Spanien

International

«Klein gegen Groß», «Denn sie wissen nicht, was passiert» und «Quiz ohne Grenzen» sollen im Ausland groß rauskommen.

Deutsches Fernsehen als Exportschlager – Leonine Studios hat die Formatrechte von drei Primetime-Sendungen ins Ausland lizensiert. Konkret geht es dabei um die Formateund. Aito Media, Finnlands führende Produktionsfirma für Factual Entertainment, und Boomerang TV, eine der bedeutendsten Non-Fiction Produktionsfirmen in Spanien, haben die Rechte an der langejährigen ARD-Sendung, die hierzulande von Kai Pflaume moderiert wird, optioniert.Die RTL-Primetime-Show wurde ebenfalls an Boomerang TV lizensiert sowie an das französische Unternehmen Mediawan, das zudem auch die noch junge Quizshow «Quiz ohne Grenzen» mit Jörg Pilawa erworben hat.„Es ist toll, dass unsere beliebten und erfolgreichen Shows, die von unserer Produktionsfirma i&u TV entwickelt wurden, nun auch international auf Reisen gehen. Wir sind sicher, dass die Formate das Potential haben, auch in anderen Ländern durchzustarten“, erklärt Nina Etspüler, Leonine Studios Co-Head of Entertainment.