US-Fernsehen

Lakers-Serie erhält eine zweite Staffel

Fabian Riedner von 08. April 2022, 09:04 Uhr

«Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty» von HBO bekommt weitere Episoden.

Der Pay-TV-Sender HBO hat «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty» für eine zweite Staffel verlängert. Die erfreuliche Nachricht verbreitet das Unternehmen, nachdem nur fünf von zehn Episoden ausgestrahlt wurden. Max Borenstein und Jim Hecht haben «Winning Time» gemeinsam entwickelt und fungieren beide als ausführende Produzenten. Borenstein ist der Showrunner. Adam McKay führte bei dem Pilotfilm Regie und ist über Hyperobject Industries auch ausführender Produzent.



"Es war eine aufregende Aufgabe, «Winning Time» mit Adam McKay, Max Borenstein, unserem phänomenalen Produktionsteam und dieser unglaublichen Besetzung zum Leben zu erwecken", sagte Francesca Orsi, Executive Vice President von HBO Programming. "Diese Serie erzählt nicht nur die fesselnde Geschichte des Aufstiegs der Lakers, sondern wirft auch einen Blick zurück auf eine transformative Ära des Basketballs, der Prominenz und der Stadt Los Angeles. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie das Team das nächste Kapitel dieser Dynastie erzählen wird."



Die Serie basiert auf dem Buch "Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" von Jeff Pearlman. Sie verfolgt das berufliche und persönliche Leben der Los Angeles Lakers aus den 1980er Jahren, einer der am meisten verehrten und dominierenden Sportdynastien – ein Team, das eine Ära sowohl auf als auch neben dem Platz definierte.

Der Pay-TV-Sender HBO hatfür eine zweite Staffel verlängert. Die erfreuliche Nachricht verbreitet das Unternehmen, nachdem nur fünf von zehn Episoden ausgestrahlt wurden. Max Borenstein und Jim Hecht haben «Winning Time» gemeinsam entwickelt und fungieren beide als ausführende Produzenten. Borenstein ist der Showrunner. Adam McKay führte bei dem Pilotfilm Regie und ist über Hyperobject Industries auch ausführender Produzent."Es war eine aufregende Aufgabe, «Winning Time» mit Adam McKay, Max Borenstein, unserem phänomenalen Produktionsteam und dieser unglaublichen Besetzung zum Leben zu erwecken", sagte Francesca Orsi, Executive Vice President von HBO Programming. "Diese Serie erzählt nicht nur die fesselnde Geschichte des Aufstiegs der Lakers, sondern wirft auch einen Blick zurück auf eine transformative Ära des Basketballs, der Prominenz und der Stadt Los Angeles. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie das Team das nächste Kapitel dieser Dynastie erzählen wird."Die Serie basiert auf dem Buch "Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" von Jeff Pearlman. Sie verfolgt das berufliche und persönliche Leben der Los Angeles Lakers aus den 1980er Jahren, einer der am meisten verehrten und dominierenden Sportdynastien – ein Team, das eine Ära sowohl auf als auch neben dem Platz definierte.

vorheriger Artikel

nächster Artikel