Primetime-Check

«Meerblick» oder «Der Alte»? «The Voice Kids» oder «Let's Dance»? «Parker» oder «MIB»? Was lief am Freitagabend am besten?



Das Erste eröffnete den Freitagabend mit einer Ausgabevor 4,03 Millionen Zuschauern und damit einem Marktanteil von 14,2 Prozent. Jüngere Zuschauer konnte das Format für 15 Minuten 0,73 Millionen binden, damit reichte es zu einem Anteil von 11,8 Prozent am entsprechenden Markt. Weiter ging es der Arztreihe «Praxis mit Meerblick: Was wirklich zählt», damit lockte das Erste 3,8 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, was einem ordentlichen Marktanteil von 13,3 Prozent entsprach. 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten gleichzeitig 6,0 Prozent. Mit den «Tagesthemen» sank die Reichweite auf 2,69 Millionen Menschen und es waren weiterhin überdurchschnittliche 10,6 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,33 Millionen Jüngeren lagen mit 5,5 Prozent Marktanteil ebenfalls bei einem recht erträglichen Ergebnis. Das ZDF war mit einer Folge der Krimiserie «Der Alte» sehr erfolgreich und begeisterte 5,75 Millionen Menschen, was starken 20,1 Prozent Marktanteil glich. 0,45 Millionen Jüngere führten zudem zu einer guten Quote von 7,2 Prozent. Im Anschluss lag die Zuschauerzahl mit einer Folge von «Letzte Spur Berlin» bei 4,66 Millionen Krimifans sowie 0,36 Millionen Jüngeren. Hier wurden hohe 16,4 sowie 5,5 Prozent Marktanteil ermittelt.RTL hatte «Let’s Dance» im Programm und fesselte 3,97 Millionen Begeisterte an die Bildschirme. Auch 1,11 Millionen Umworbene schalteten für das Programm ein. Dies resultierte in hervorragenden 15,6 Prozent bei allen und starken 18,5 Prozent bei den Umworbenen. Sat.1 setzte ab 20.15 Uhr auf «The Voice Kids» und erreichte 1,77 Millionen Neugierige sowie eine gute Quote von 6,5 Prozent. Besser lief es in der Zielgruppe mit 0,64 Millionen Fernsehzuschauern, die hohe 10,2 Prozent zustande brachten.Bei ProSieben erreichte der Actionfilm «Parker» 1,4 Millionen Filmfans. Dies bedeutete eine hohe Sehbeteiligung von 51 Prozent, während in der Zielgruppe solide 7,9 Prozent Marktanteil verbucht wurden. Folglich saßen 0,5 Millionen der Umworbenen vor dem Bildschirm. RTLZWEI war mit der Science-Fiction-Komödie «MIB – Men in Black» an diesem Freitagabend recht erfolgreich und lockte 1,02 Millionen Interessente, die durchschnittliche 3,6 Prozent Marktanteil verbuchten. In der Zielgruppe erreichte der Sender mit 0,44 Millionen jüngeren Zuschauern gute 6,9 Prozent Marktanteil.Die Komödie «Gut zu Vögeln» war bei Kabel Eins zur Primetime im Programm und überzeugten 0,62 Millionen Zuschauern. Somit lag die Quote bei einem mäßigen Wert von 2,2 Prozent. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen bei passablen 4,0 Prozent. Bei VOX lief die Doku-Soap «Goodbye Deutschland! Die größten Abenteuer der Welt», diese begeisterte 0,89 Millionen Neugierige. Die Quote lag folglich bei mauen 3,2 Prozent. Bei den 0,32 Millionen Werberelevanten wurde immerhin ein erträglicher Marktanteil von 5,1 Prozent eingefahren.