«Der Alte» gewinnt den Freitag

Quotennews

«Der Alte» am Freitagabend beim ZDF ist keine Neuigkeit. «Der Alte» vor 5,76 Millionen Zuschauern schon eher!

Die gestrige Ausgabe vonmitgezählt, gab es im Jahr 2022 nun vier Episoden zur jeweiligen Freitags-Primetime und keine lief denkbar schlecht. Im Gegenteil: Jede positionierte sich jenseits der 5-Millionen-Zuschauer-Marke, scheiterte jedoch ebenfalls denkbar knapp an der 20-Prozent-Marke insgesamt. Doch nicht gestern, denn gestern sollten starke 5,76 Millionen Zuschauer bei «Der Alte» nicht nur für die beste Reichweite des gesamten Tages sorgen, es fiel mit dem erreichten Marktanteil von 20,1 Prozent auch die angesprochene Marke in puncto Quote. Eine nicht zu unterschätzende Leistung, immerhin schaffte beim alleinigen Blick auf den Marktanteil über das gesamte letzte Jahr keine Freitags-Primetime mit dem Krimi diese Hürde, wenn auch zu drei Episoden im letzten Jahr mehr Zuschauer einschalteten. Nichtsdestotrotz war aus Sicht der Reichweite der Abend der Beste, seit dem 14. Mai 2021.Weniger glorreich lässt sich über die Leistung der jüngeren Zuschauer berichten. Hier holten schmale, wenn auch nicht schlechte, 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährige einen durchaus ordentlichen Marktanteil von 7,2 Prozent. Auch hier liegt der gestrige Abend in puncto Marktanteil in den Top-5 von diesem und letztem Jahr, mit Blick auf die Zuschauerzahl war es hingegen nur eine mittelmäßige Leistung, wobei sich das Spektrum hierbei dahingehend aufteilt, dass die beste Leistung aus diesem und letztem Jahr bei 0,61 Millionen Zuschauern vom 7. Mai 2021 liegt. Doch was machte indes die Konkurrenz mit der blauen Eins?Die sendete unterdessen die zweite Episode «Praxis mit Meerblick» im neuen Jahr. Das Erste sicherte sich damit 3,81 Millionen Zuschauer und damit etwas weniger als die 4,08 Millionen, die in der Vorwoche einschalteten. Außerdem reichte es mit, so der volle Sendungsname, zu nur 0,39 Millionen jüngeren Zuschauern und damit zu einem Marktanteil von 6,0 Prozent. Hier lag der Schnitt zum 1. April bei noch 7,8 Prozent und 0,53 Millionen Zuschauern. Trotz insgesamt etwas eingebüßten Zuschauern, holte das Format zur Primetime trotzdem gute 13,3 Prozent Marktanteil.