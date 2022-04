Kommt ein «The Crown»-Prequel?

England

Die «The Crown»-Produktionsfirma soll mit Netflix über ein Prequel gesprochen haben, doch noch gibt es kein grünes Licht.

Im November soll die fünfte Staffel der erfolgreichen Seriean den Start gehen, zuvor werden bereits die Dreharbeiten für eine sechste und finale Staffel beginnen. Nun wurden allerdings Berichte bekannt, dass es möglicherweise zu einem Spin-off der Netflix-Reihe kommen könnte. Wie die US-Magazine ‚Variety‘ und ‚Deadline‘ übereinstimmend berichten, hat die Produktionsfirma Left Bank Picture, die auch für «The Crown» verantwortlich ist, Gespräche mit Netflix über eine mögliche Prequel-Serie geführt. Beide Unternehmen wollten dies aber nicht bestätigen. Das Prequel befinde sich jedoch weder in der Entwicklung noch gebe es grünes Licht, so die Berichte.Das Prequel würde demnach mit dem Tod von Queen Victoria im Jahr 1901 beginnen und bis zu dem Punkt reichen, an dem «The Crown» begann, nämlich mit der Hochzeit von Königin Elizabeth II. im Jahr 1947. Peter Morgan, der Schöpfer von «The Crown», würde auch die Prequel-Serie schreiben, da laut einem Bericht in der ‚Daily Mail‘ drei bis fünf Staffeln laufen solle. Dies ist aber ebenfalls nicht bestätigt. Der genannte Zeitraum umfasst die Regierungszeiten von vier Königen in 50 Jahren: Edward VII. (1901-10), George V. (1910-36), Edward VIII. (1936) und George VI. (1936-52).Die fünfte «The Crown»-Staffel soll wie eingangs erwähnt im November ausgestrahlt werden, wobei eine neue Besetzung die Rolle der königlichen Familie in den 1990er Jahren übernimmt, darunter Imelda Staunton als Königin Elizabeth, Jonathan Pryce als Prinz Philip, Lesley Manville als Prinzessin Margaret, Dominic West als Prinz Charles, Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana und Olivia Williams als Camilla Parker Bowles. Jonny Lee Miller wird auch als Premierminister John Major auftreten. Die Besetzung der sechsten Staffel, die ab Sommer produziert wird, soll wahrscheinlich dieselbe bleiben, abgesehen von den Schauspielern, die Prinz William und seinen jüngeren Bruder Harry als Teenager spielen.