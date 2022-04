Nach 30 Staffeln: «Dancing With the Stars» wechselt zu Disney+

US-Fernsehen

Damit wird die amerikanische Version von «Let’s Dance» die erste Live-Show, die auf einem Streamingdienst ausgespielt wird.

Paukenschlag in den USA. Das amerikanische Pendant zu «Let’s Dance»,, wird nach 30 Staffeln auf ABC künftig beim Streamingdienst Disney+ zu sehen sein. Die Show wurde beim Disney-eigenen Streaming-Service um zwei Runde für die Staffeln 31 und 32 verlängert, wobei die neue Season im Herbst debütieren soll. «DWTS» wird die erste Live-Serie sein, die auf Disney+ gestreamt wird. ABC werde dabei auf eine lineare Ausspielung verzichten.„«Dancing with the Stars» unterhält Fans seit 16 Jahren auf ABC, und wir freuen uns, diese beliebte Show als allererste Live-Serie der Plattform exklusiv auf Disney+ zu bringen“, sagte Kareem Daniel, Vorsitzender von Disney Media and Entertainment Distribution. „Die breite Anziehungskraft der Sendung sowie die überwältigende Popularität ihrer Themen-Shows mit Disney-Bezug machen Disney+ zum perfekten Zuhause für «Dancing with the Stars» und erweitern gleichzeitig unsere demografische Reichweite.“Immer mehr Mediengiganten wie Disney verlagern Inhalte auf ihre aufstrebenden Streaming-Geschäfte und lassen den Sendern immer weniger Shows, um ihre Sendezeit zu füllen. Daher ist der Schritt ist sowohl für ABC als auch für die Networks im Allgemeinen als schwerer Schlag zu interpretieren, da sie in den letzten Jahren zunehmen auf Live-TV gesetzt haben, da die Einschaltquoten für geskriptete Programme weiter schwinden. Sollte sich die Tanzsendung auf Disney+ als erfolgreich erweisen, dürften noch mehr Shows auf den Streamingplattformen ausgespielt werden.„«Dancing with the Stars» ist seit 30 Staffeln ein beliebter Bestandteil von ABC und hat Millionen von Zuschauern so viel Freude bereitet“, sagte Dana Walden, Chairman of Entertainment, Walt Disney Television. „Da wir unser Angebot von ungeschriebenen Inhalten bei ABC erheblich erweitern, ist dies eine großartige Gelegenheit, diese Show einer ganz neuen Generation von Fans auf Disney+ vorzustellen. Wir sind unseren unglaublichen Partnern bei den BBC Studios so dankbar und freuen uns darauf, unsere Beziehung zu ihnen bei dieser spektakulären Serie fortzusetzen, die weiterhin von Rob Mills und dem talentierten Team von Walt Disney Television Alternative geleitet wird.“„Die Tatsache, dass unser legendäres globales Format «Dancing with the Stars» nun den Rekord als erste Live-Serie auf Disney+ aufstellen wird, stellt eine große Wachstumschance und einen mutigen nächsten Schritt in der Entwicklung des Franchise dar“, sagte Valerie Bruce, General Manager der BBC Studios, Los Angeles Productions. „Dieser beispiellose Schritt, kombiniert mit unserer Verlängerung über zwei Staffeln, ist ein Beweis für die nachgewiesene Kraft von «Dancing with the Stars» und ein klarer Vertrauensbeweis unserer großartigen, unterstützenden Partner bei Disney, der zeigt, wie viel sie schätzen und glaube an die Marke.“