«Goodbye Deutschland» bleibt konstant mittelmäßig

Quotennews

Seit dem 11. März laufen neue Folgen von «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» bei VOX und seit dem 11. März läuft es nicht wirklich gut.

So richtig warm werden die VOX-Zuschauer mit den neuen Episoden von, die seit dem 11. März laufen, nicht. Zum Start holte das Reality-Format 0,91 Millionen Zuschauer, bevor man sich in Woche zwei noch 0,98 Millionen steigern konnte. In Summe also keine schlechten Einschaltzahlen, jedoch wird die eher mittelmäßige Leistung beim Blick auf den Marktanteil deutlich. Zum Start ergaben sich 3,2 Prozent, in der erwähnten Woche zwei leicht verbesserte 3,4 Prozent. Auch die Zielgruppe macht keine grandiosen Sprünge, denn zum Staffelstart schauten 0,36 Millionen Umworbene zu, zur zweiten Episode ebenfalls etwas bessere 0,44 Millionen. Hier lagen die Marktanteile im Bereich des Verträglichen bei erst 5,1 und dann 6,4 Prozent. Danach fiel in beiden Kategorien das Interesse zum 25. März deutlich ab, der 01. April steigerte zumindest die gesamte Zuschauersumme etwas und auch gestern sollte ein leichter Positiv-Trend verbleiben.Es schauten zur gestrigen Freitags-Primetime 0,89 Millionen Zuschauer bei VOX zu, der Marktanteil ist damit auf dem Start-Niveau von 3,2 Prozent zurück. In der klassischen Zielgruppe ergab sich ein ähnliches Bild, hier sorgten 0,33 Millionen Zuschauer für einen Marktanteil von 5,1 Prozent. Keine großen Sprünge oder Top-Quoten also dennoch eine gewisse Konstanz ist erkennbar. Quoten-Hit von VOX bleibt, das auch gestern wieder starke 1,28 Millionen Zuschauer zur roten Kugel lotsen konnte. In Verbindung mit den 0,36 Millionen Zielgruppen-Zuschauern stellt das Vorabend-Format die besten Einschalt-Zahlen des gesamten VOX-Tages.In Marktanteilen gesprochen holte der Final-Tag der Koch-Show gestern insgesamt 5,5 Prozent, während sich am Markt der Zielgruppe gute 8,1 Prozent ergaben. Wie bereits erläutert, blieb davon nur ein Teil zur Primetime bei VOX und auch im Anschluss an «Goodbye Deutschland!» blieb wenig Positives zu vermelden. Die Wiederholung vonim Anschluss lief vor 0,59 Millionen und 0,24 Millionen Zielgruppen-Zuschauern, bei Marktanteilen von insgesamt 3,9 Prozent und 5,9 Prozent am Zielgruppen-Markt. Um bereits 1:10 Uhr in der Nacht fielen dieauf 0,39 Millionen Zuschauer und 0,13 Millionen Umworbene. Der späten Stunde geschuldet schraubten sich hier die Marktanteile nochmal auf 6,8 Prozent insgesamt nach oben und auch die Zielgruppe erschien mit 7,4 Prozent ordentlich.