RTL sendet «Turmspringen» am Freitagabend im Juni

Der Kölner Sender nannte erste Teilnehmer, die vom «Ninja Warrior Germany»-Trio kommentiert werden.

Diese Meldung ließ Ende Februar aufhorchen, als RTL das Comeback von Stefan Raab bekannt gab, der für den Kölner Sender dasneuauflegen sollte. Wenige Tage später zog ProSieben nach und kündigte noch für den kommenden Winter das Reboot deran – ebenfalls produziert von Stefan Raabs Firma Raab TV. Wie diese Meldung angesichts der Non-Exklusivität des Namens Raab bei einer Live-Produktion in Köln ankam, ist nicht bekannt, fest steht nun aber ein Sendetermin für das. Am Freitag, den 3. Juni, überträgt RTL das Live-Event aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin.Mit dabei sind unter anderem Dschungelkönig Filip Pavlovic, Reality-Star Elena Miras, der erste «Prince Charming» Nicolas Puschmann, die «Bachelors» Paul Janke und Dominik Stuckmann, Moderatorin Lola Weippert, die ehemalige Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt, der ehemalige Kunstturner Philipp Boy, Ex-Fußballer Thorsten Legat, die Sänger Marc Terenzi und Jay Khan und «GZSZ»-Darsteller Felix von Jascheroff. Die Moderation übernimmt das eingespielte «Ninja Warrior»-Trio Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra.Die redaktionelle Verantwortung der Raab-TV-Produktion bei RTL hat Alexander Wüster (Executive Producer) unter der Leitung von Malte Kruber (Head of Producer) und Markus Küttner (Unterhaltungschef RTL). Der Name Stefan Raab fiel – anders als im Februar – in der neuen Ankündigung übrigens nicht mehr. Möglicherweise war die Wok-WM den RTL-Verantwortlichen ein Dorn im Auge.